Centro social para madres en Mérida; nacido de una plegaria y su ''miladro'' cumplido

Hace más de 14 años Reyna Osorio Reyna pasaba por una serie de dificultades. Se había quedado sin empleo y no tenía dinero para mantener a sus hijos.

Desesperada porque no conseguía trabajo, decidió pedir ayuda a las instancias gubernamentales, apoyo que no llegó.

“Nunca había tenido la necesidad ni le había pedido nada al gobierno ni al Ayuntamiento porque, afortunadamente, lo básico se tenía: tenía para la escuela de mis hijos y para la comida, que es lo principal”, dice Reyna Osorio.

También recuerda cómo en aquellos años las cuentas se le iban acumulando con la llegada de los recibos de agua y de luz.

“Empecé a ver de dónde sacar para la comida y para que mis hijos sigan estudiando, pero no conseguía ayuda. Como mi casa era de mampostería y tenía piso, no pasaba los estudios socioeconómicos. El estudio socioeconómico solo ve tu casa, pero no ve si tienes un plato de comida”.

Una plegaria escuchada

Por eso, le pidió a Dios que si conseguía un trabajo haría todo lo posible para ayudar a mujeres que atraviesen una situación similar. Así fue como el 9 de enero de 2009, luego que se estabilizó su economía al conseguir un empleo, abrió el Centro de Atención a Madres Solteras de Yucatán (Camsy).

Reyna Osorio recuerda que al principio fue complicado, pues no solo desconocía cómo operar un centro de ayuda, sino que tocó varias puertas que nunca se abrieron. “Te topas con los vigilantes, con secretarias, con personas que te dicen: ‘deja tu carta’ y nunca te llaman”.

“Para mí hubiera sido muy fácil darles una despensa a las mujeres para salirme del compromiso, pero no es lo que había prometido. Yo lo que quería era ayudar a las personas”.

Una persona puede pasar por muchas necesidades que van más allá de un plato de comida, expone.

“A veces se te enferma tu hijo y no tienes dinero para llevarlo al doctor; a veces con mucho sacrificio consigues el dinero para el doctor, pero no tienes para las medicinas. Realmente son muchas necesidades y eso fue el motivo que me llevó a abrir el centro”.

Este sitio se encuentra en la colonia San Antonio Xluch III donde, entre otros apoyos, a las mujeres les dan talleres para el autoempleo y a sus hijos les brindan asesorías escolares.