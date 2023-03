Testigo de presunto abuso de la SSP en un domicilio en MÃ©rida ofrece otra versiÃ³n

Una mujer que se identificó como M. C. contó su versión de los hechos ocurridos la tarde del viernes 17 de febrero en una vivienda de Chenkú, en Mérida, donde policías de la SSP habrían cometido un supuesto abuso policial, según acuso una familia.

La mujer señaló que las cosas no sucedieron tal y como lo contaron los denunciantes y varios testigos. Precisó, primeramente, que ella siguió con su auto a quien habría sustraído $5,000 pesos en efectivo, un cargador y otros objetos de su vehículo, hasta la casa donde ocurrieron los hechos.

"Obviamente él corriendo, yo en mi coche; pues se iba metiendo entre calles, se iba escondiendo y los vecinos me iban diciendo por dónde se iba", dijo M. C., quién aseguró que no es la primera vez que este sujeto identificado como Eduardo A. C., le roba.

También aclaró que ella no desistió de la denuncia en contra de Eduardo A. C. y menos estuvo confundida: "Estoy completamente segura que es el ratero, el ratero de Chenkú", expresó.

Niega maltrato a menores de edad

Respecto a que una niña resultó lesionada, comentó que tiene un vídeo en el que se ve como sacan de la casa a las niñas llorando, pero no se observa que las lastimen.

"Yo me quedé afuera viendo todo y sí las sacan llorando por la vecina, porque obviamente había gritos, fue un shock para ellas, pero no las lástiman. A lo mejor en el forcejeo una de ellas metió la mano, pero nadie se metió con ellas. No fue que los policías hayan querido lastimarlas", dijo.

Los hechos, también aclara, ocurrieron en la calle y no dentro del domicilio. Los agentes sí tenían una cizalla, pero solamente para intmidar a los propietarios.

"Sí vi como que iban a intentar 'cortar el candado', pero nunca lo hicieron"; y con respecto a los policías en el techo de la vivienda, la misma K. C. P. habría dado autorización a los policías de subir, pero jamás hubo autorización de que entren a la casa.

Con respecto de las agresiones físicas contra el señor José Armando, aseguró que no lo arrastraron y que "todos empezaron a lanzar golpes y obviamente la policía tiene que guardar el orden (....) Solamente lo sometieron".

"Lo que sí puedo asegurar es que yo no tuve confusión con el ladrón. Está persona sí es el ladrón y ahí es donde él siempre está".

''No le encontraron nada''

¿Habia o hay alguna orden de detención o de cateo otrorgada por un juez?, se le preguntó.

"No", dijo.

¿Sabe por qué la policía lo consignó por amenazas pero no por el robo?

"Porque no le encontraron nada", aunque precisó que ese mismo viernes 17 sí acudió a la Fiscalía General del Estado donde presentó una denuncia por amenazas y el domingo 19 presentó una querella por robo.

La segunda quedó asentada en la carpeta de investigación G8/878/2023, pero, de la primera, dijo que no tenía el número de queja a mano, pues en la dependencia le indicaron que tenía que ser dos denuncias distintas por cada hecho a pesar de que la amenaza habría ocurrido durante el robo.

La Fiscalía habría citado a la denunciante el jueves para darle seguimiento a sus quejas.

"No sé en qué vaya a acabar esto porque no lo agarraron con nada, no hubo vídeos, ni fotos de nada. No lo van a meter al penal ahorita, hasta que mate a alguien seguramente.", dijo.

Además, hizo un llamado a la Secretaría de Seguridad Pública para que fortalezca la vigilancia en la zona, pues no es la primera vez que está persona comete este delito y al salir de la cárcel pública volvió a robar.