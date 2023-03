En Yucatán, revelan estrategia de alumnos para ofender a mujeres en Prepa de la Uady

MÉRIDA.- Un preocupado padre de familia de una alumna de la Preparatoria No. 2 de la Uady dio a conocer la creación de un grupo de WhatsApp por parte de jóvenes de esa institución, en el que compiten para ver quién escribe el comentario más ofensivo hacia las mujeres.

Trascendió que en el grupo se han escrito mensajes de tono muy elevado, como el siguiente: “para vencer el machismo hay que matar a las mujeres”.

El padre fue enterado de la situación por su hija, alumna de la Preparatoria No.2, ya que fueron alumnos varones del primer grado quienes crearon la cuenta de WhatsApp con el objetivo específico de atacar a las mujeres.

En el Día de la Mujer 2023, el 8M, comenzaron las ofensas en la Prepa 2

No todos los jóvenes incluidos en el grupo siguieron el “juego” de los demás, y realizaron capturas de pantalla de los comentarios vertidos, que llegaron a los teléfonos celulares de sus compañeras de clase, y también de otros grupos.

Todo comenzó en el marco del Día Internacional de la Mujer, conocido como 8M , ya que la Uady anunció que las mujeres, tanto alumnas como quienes laboran en la institución, podían ejercer el derecho al paro de labores al que convocaron diversos colectivos que luchan por la defensa a los derechos de la mujer.

En el caso de la Uady, el paro estaba previsto para el jueves 9 de marzo, es decir, un día después de la efeméride.

Al parecer esto molestó a los jóvenes varones y crearon el grupo de WhatsApp bajo la convocatoria de quién hacía la ofensa más grave para las mujeres.

Comentarios ofensivos contra mujeres de la Prepa 2 en WhatsApp

Varios de los integrantes incluidos en el grupo aprovecharon para expresar comentarios de sesgo machista hacia sus compañeras y otros cuyo contenido puede interpretarse como de acoso sexual, señala el padre de familia.

Uno de los mensajes más preocupantes fue el de un joven que afirma que “para acabar con el machismo había que matar a las mujeres”.

"Sabemos que son adolescentes quienes escribieron los mensajes y que no miden el grado de sus palabras, pero a la vez es preocupante que las autoridades no tomen en cuenta este tipo de manifestaciones y no se ponga atención a este comportamiento de los jóvenes a esta edad, pues sí se les permite serán los agresores del futuro y los posibles feminicidas", expresa el preocupado padre de la joven.

Piden a la Uady que dé seguimiento al caso en la Prepa 2

Por ello quiso dar a conocer la situación por medio de Diario de Yucatán, para que las autoridades educativas de la Uady se enteren, si es que no se han enterado, y den puntual seguimiento y atención al caso.

En ocasiones se han reportado algunos incidentes con las coordinadoras de grupo y no le han dado la debida importancia, lo toman como cosas de adolescentes, cuando es una cuestión muy seria, al menos en este caso.

La intención es que al conocer las autoridades de la Uady y la Prepa 2 la situación hagan algo, como una campaña de concientización, charlas y conferencias que ayuden a los jóvenes a ser más conscientes sobre los temas de género, y también un llamado de atención a los padres de familia para que estén más pendientes de sus hijos.