8M Día de la Mujer 2023: esto es lo que piensan los líderes políticos sobre las pintas

La forma como terminaron las marchas por el Día Internacional de la Mujer dividió opiniones entre los líderes de partidos en Yucatán, aun cuando todos se manifestaron a favor de la lucha por sus derechos, el PAN lamentó los hechos que desvirtúan el movimiento y el PRI condena y exige fincar responsabilidades a quienes no fueron capaces de manejar la situación.

El PVEM dijo que no se debe caer en esas situaciones, el PRD señaló que la violencia sigue, pero contra las mujeres y MC las defiende, pero dijo que ninguna violencia es plausible.

Alpha Tavera Escalante, lideresa estatal de Morena, no hizo alusión a los actos de violencia que se registraron en el marco de las marchas, expresó: “nos solidarizamos con las demandas sociales de las mujeres y recordamos una frase que constantemente repite nuestro presidente Manuel López Obrador: ‘la paz es fruto de la justicia’”.

El PAN opina sobre las pintas

En el caso del PAN, cuyas sedes de la calle 58 fueron grafiteadas, Asís Cano Cetina, líder estatal panista, declaró que “los daños ya han sido reparados y no interpondremos ninguna denuncia al respecto”.

Ante los actos de violencia que se registraron al concluir las marchas de las mujeres el pasado miércoles por la noche, se pidió a los presidentes de partidos en Yucatán sus comentarios , y sus respuestas fueron las siguientes Cano Cetina presidente estatal del PAN expresó: “Las personas que decidieron marchar pudieron tomar los espacios públicos que nos hacen iguales para expresar su opinión ante temas que nos importan e interesan a todos como sociedad”.

“Siempre estaremos a favor de cualquier manifestación pacífica de ideas y posturas, como lo hicieron la gran mayoría de participantes y lamentamos aquellos hechos que desvirtúan el mismo”, agregó.

Morena Yucatán ve una jornada esperanzadora

Alpha Tavera consideró que se vivió una jornada esperanzadora, “miles de mujeres de todas las edades y estratos socioeconómicos salieron a las calles en todo el estado para exigir el cese de la violencia y cuidado por parte de las autoridades”.

“No olvidemos que en solo 66 días, tres mujeres fueron asesinadas en Yucatán en crímenes de odio, que se tipifica como feminicidio, y miles más sufren violencia de género cotidianamente, por eso ante la omisión de aquellos que deben cuidar e impartir justicia, las compañeras mujeres, simpatizantes y militantes de nuestro movimiento optaron por una marcha pacífica para visibilizar la unidad y lucha que tenemos todos los días como mujeres por el respeto de nuestros derechos, ser escuchadas y que se garantice nuestra seguridad”, indicó.

El PRI pide esclarecer los hechos

Francisco Torres Rivas, líder estatal del PRI, externó que reitera su solidaridad y empatía con las causas que enarbolan las mujeres, particularmente durante las manifestaciones que en los últimos años se realizan en México y Yucatán.

“Pero exigimos el esclarecimiento de estos hechos y que se finquen responsabilidades con quienes evidentemente no tienen la capacidad de manejar este tipo de situaciones que podrían tener consecuencias inimaginables para nuestra sociedad”, afirmó.

Agregó que, falta mucho por hacer para garantizar la igualdad de oportunidades y garantizar la seguridad y derechos de todas y todos, sin embargo, también tiene claro que la violencia lleva a más violencia y en la manifestación, tras la detención de 3 manifestantes, esta derivó en una escalada de hechos que pudo haber tenido consecuencias mayores.

“Como sociedad y particularmente desde el gobierno, se debe cuidar que no siga escalando la violencia en el Estado, y que quienes imparten la justicia, quienes hoy son autoridad o quienes participan en la construcción de nuestras leyes, garanticen que el estado de derecho prevalezca y se fortalezca, y que la ‘no violencia’ en contra de las mujeres sea una realidad y no solo un discurso”, aseveró.

Para el priista en Yucatán, durante el actual gobierno, estatal y municipal, se ha hecho una constante la represión y el autoritarismo ante cualquier tipo de manifestación que contravenga sus intereses, “lo vimos esa noche en la manifestación de las mujeres, así como lo vimos en la manifestación de jubilados y pensionados cuando le tiraron gas lacrimógeno a grupos de la tercera edad”.

Le ha hecho más daño un gobernador al Palacio

Para Luis Manzanero Villanueva, dirigente del PRD, la violencia no ha terminado, sigue contra las mujeres, es la que condenan y no aceptan, la violencia y la provocación, “al materialmente sitiar el Monumento a la Patria, pues la violencia aún no se ha terminado, sigue, desgraciadamente sigue más contra las mujeres”.

En cuanto a los daños al Palacio de Gobierno, el perredista consideró que le ha hecho más daño un gobernador antes, cuando con un taladro hizo huecos al frente para ponerle unas sombrillas, y que a la hora del desfile no le diera el sol.

“Y ese daño sí es irreparable, las pintas se borran se lavan, pero taladrar el palacio eso si es una violencia y una agresión a un monumento histórico y sin embargo no se señaló ni se fustigo, como hoy se quiere hacer con las mujeres que libremente se están manifestando”, insistió.

Vida Gómez Herrera, lideresa de Movimiento Ciudadano (MC), dijo que en el 8M mujeres de todas las edades, aunque principalmente jóvenes, salieron a las calles para levantar la voz en Yucatán y en todo México, porque el grado de indignación es enorme.

“Y cómo no serlo cuando precisamente el mismo día aquí en Yucatán se dio a conocer el feminicidio de una mujer del municipio de Chichimilá”.

“Las autoridades de todos los niveles deben prestar atención y tener una visión de empatía que haga que la política pública se dirija a la obtención de la justicia, y esto va más allá de cárcel a los agresores, esto debe significar programas y acciones que erradiquen desde el origen la violencia contra las mujeres”, opinó.

Agregó que, desde Movimiento Ciudadano seguirán acompañando la libertad de expresión, vigilando el respeto a los derechos humanos y siendo congruentes y solidarios con las víctimas.

En cuanto a los actos violentos que se registraron, comentó que: “Ninguna violencia es plausible. Sin embargo, no se debe desviar ni minimizar el mensaje de la manifestación, la violencia contra las mujeres sigue, los feminicidios siguen en el país, y en nuestro Estado ya van cuatro feminicidios en los menos de tres meses que lleva el año”.

Para Harry Rodríguez Botello Fierro, del Partido Verde Ecologista, “todas las marchas realizadas por la lucha de igualdad y reconocimiento de los derechos de las mujeres deben ser valoradas y atendidas desde el fondo de las causas”.