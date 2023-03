Mujer policía sobre la marcha 8M en Mérida: "Me duele y me da coraje que nos traten así"

MÉRIDA.- Una mujer policía de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán, quien estuvo en la valla de agentes frente al Palacio de Gobierno durante las manifestaciones en torno al Día Internacional de la Mujer, lamentó el trato recibido por jóvenes que participaron en la marcha: “Me duele y me da coraje que nos traten así, deberían entender que detrás del uniforme también hay mujeres”, escribió en su cuenta de Facebook Beatriz Tzec.

“Muchas veces me han preguntado si no me da miedo ser ‘policía’, que es muy arriesgado y pues el único miedo que tengo es el de no llegar a casa y poder abrazar a mi mamá, y a toda mi familia", se lee en la publicación.

Testimonio de mujer policía de Mérida

En el texto, la joven agente agregó que recibió golpes, insultos y pintura. Añadió que otras uniformadas resultaron lesionadas y les deseó pronta recuperación.

"Nos golpearon e insultaron. Nos tiraron objetos, pintura, el día de ayer, 8 DE MARZO, ‘DÍA DE LA MUJER’ y yo sólo deseo poder sanar y que por su dichosa ‘lucha’, que no tuvo nada de pacífica, no me queden marcas. Me da nostalgia que hubo gente que nos limpiaba la cara y pedían disculpas por esa gente que incitaba a la violencia", añadió.

El escrito finaliza con un mensaje de reconocimiento a sus compañeras. "Mis mujeres policías, sus familias están orgullosas de ustedes. Y aquellas compañeras oficiales que salieron lesionadas por la violencia que recibieron de las feministas, que también son mujeres, que pronto se mejoren. LAS AMO MUCHO MIS GUERRERAS.

“Yo no he matado, no he violado, sólo me cubría”, concluye la publicación.

Fotografías difundidas por la agente Beatriz Tzec

Marcha por el 8M en Mérida frente al Palacio de Gobierno

Como informamos, durante las marchas por el 8M en Mérida, alrededor de las 10 de la noche del miércoles, manifestantes pintaron los escudos protectores de los policías que resguardaban el Palacio de Gobierno.

Después lanzaron objetos con fuego a los agentes hasta que éstos les respondieron lanzando un gas que las hizo dispersarse, al parecer de extintores. Las manifestantes también lanzaron objetos metálicos contra uno de los balcones; cayó un pedazo de aproximadamente 2 kilos que al impactarse contra el pavimento se rompió y sirvió de municiones a las manifestantes, que las lanzaron contra policías, Palacio de Gobierno y ventanales.