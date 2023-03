Protestan trabajadores de la Secretaría de Salud de Yucatán; exigen pagos y mejores condiciones laborales

Trabajadores de la Secretaría de Salud de Yucatán, nuevamente, realizaron una protesta de "brazos caídos" en las oficinas de la jurisdicción número uno ubicada en Mérida, por no haber recibido el pago de "gastos de camino" desde hace dos meses.

Más de 100 trabajadores de está dependencia decidieron protestar porque la SSY no les ha pagado los gastos de camino o viáticos desde el mes de enero, otros no han recibido el pago del concepto 30 —que reciben después de realizar fumigaciones — entre otras cosas como uniformes y mejores unidades de transporte.

"Ahorita se están 'mejorando' los centros de salud, aunque en realidad solo se están pintando, para que el gobernador los reinaugure. Muchos compañeros se han quedado tirados en carretera por las malas condiciones de los vehículos. No nos pagan el gasto de camino y tampoco nos dan unidades en buen estado. Pero hay jefes que no deberían pero que sí están cobrando gastos de camino y no nos quieren dar la lista de quienes son", dijo un trabajador.

Cerca de las 9:30 de la mañana el jefe de la jurisdicción habría recibido a una comitiva sindical, entre ellos Vicente López Cardeña, líder de la Sección 67, para llegar a un acuerdo sobre estos pagos a los trabajadores.

Los trabajadores también manifestaron que en el edificio no hay agua potable y, pese a que la Japay instaló un medidor para el servicio, éste se mantiene en ceros, por lo que las instalaciones siguen funcionando con agua de pozo

- Gabriel Chan Uicab