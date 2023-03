Convención Nacional Bancaria en Mérida: Llegan AMLO y Hillary Clinton

Con récord de participantes de 1,300 personas y un sistema bancario mexicano robusto que financia alrededor del 37% del PIB nacional, hoy jueves comenzará en el Centro Internacional de Congresos la 86ª. Convención Nacional Bancaria, que traerá de nuevo a Mérida a Hillary Clinton, ex primera dama de Estados Unidos, y al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Daniel Becker Feldman, presidente de la Asociación de Bancos de México, destacó que con esta convención espera que México esté convencido que la banca mexicana pasa por uno de sus mejores momentos, es un lugar seguro para ahorrar y que tiene un exceso de capital y de liquidez.

Además, continuó, la banca está lista para convertirse en la palanca de crecimiento del país si se aplica el nuevo modelo de sustitución de importaciones.

El sistema bancario de México, en uno de sus mejores momentos

“Hemos roto el récord en términos de participación, ya confirmaron su asistencia 1,300 personas”, afirmó el directivo en una entrevista.

“El sistema bancario mexicano es robusto y pasa por uno de sus mejores momentos. Financia alrededor del 22 o 23% del PIB, si le sumas a otros intermediarios financieros, la banca de desarrollo y los no bancarios, llegamos al 37% del producto".

"Sin embargo, nos falta mucho camino por recorrer porque países con ingresos similares a México, como Brasil o Chile, están al 50% y 100% de financiamiento del producto”, reconoció.

Detalles de la Convención Nacional Bancaria en Mérida

Mérida recibirá a conferenciantes y panelistas nacionales y funcionarios de la Secretaría de Hacienda federal, pero destaca la participación de Hillary Clinton, quien el 14 de febrero de 1999 visitó y pernoctó en Mérida con su esposo, Bill Clinton, entonces presidente de Estados Unidos, como parte de una visita de estado como publicó ampliamente Diario de Yucatán.

Otro destacado conferenciante internacional será el economista Raghuram Rajan, ex gobernador del banco central de la India y hoy catedrático de la Universidad de Chicago.

“La señora Hillary Clinton dará una conferencia y está dispuesta a atender preguntas”, afirmó.,

La Presidencia de la República incluyó en su agenda oficial del presidente López Obrador su llegada a la convención bancaria hoy jueves.

AMLO inaugurará la Convención Bancaria en Mérida

Las actividades del mandatario empezarán a las 7 a.m. del jueves con su acostumbrada "mañanera" en Palacio Nacional, pero a las 6 de la tarde estará en la Convención Bancaria en Mérida, donde poco después de las 7 de la noche dará su mensaje inaugural.

Las actividades de la convención bancaria empezará a las 10 de la mañana con conferencias y paneles virtuales y a las 6 de la tarde será la inauguración en forma presencial con la participación del gobernador Mauricio Vila Dosal; del presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, doctor Jesús de la Fuente Rodríguez; del subsecretario de Hacienda, maestro Gabriel Yorio González; la gobernadora del Banco de México, maestra Victoria Rodríguez Ceja; del doctor Rogelio Ramírez de la O., secretario de Hacienda y Crédito Público; del presidente de la ABM, Daniel Becker, y de López Obrador .

El viernes, en la segunda jornada de la convención, empezará a las 10 de la mañana con 4 conferencias magistrales, donde destaca la de Hillary Rodham Clinton a las 12:45 del día.

Cambio de mando en la Asociación de Bancos de México

Luego será el cambio de mando en la ABM, donde Daniel Becker entregará el mazo al presidente entrante, licenciado Julio Carranza Bolívar.

Tanto Becker como el gobernador Vila Dosal se agradecieron mutuamente porque la convención bancaria se realice en Mérida.

“Si no fuera por Daniel (Becker) la convención nacional no sería en Yucatán”.

“Este evento lo veníamos buscando desde hace tres años y fue hasta que Daniel llegó como presidente cuando se concretó”, agregó el gobernador.

Vila Dosal recordó que cuando solicitó la sede Daniel le respondió que no se podía, pero trabajarían para que se realizara en Mérida el evento, uno de los más importantes del país.

La convención bancaria en Mérida, "en buen momento para Yucatán"

“Esta convención viene en un muy buen momento porque Yucatán vive un momento histórico”, recalcó.

En entrevista con la prensa local, Daniel Becker abordó varios temas, entre ellos la presunta cancelación de cuentas del gobierno federal en los bancos privados porque lo operaría el Banco del Bienestar, creado por López Obrador.

“Ayer tuve una larga conversación con la señora Concheiro (María Elvira Concheiro Rodríguez, tesorera de la federación) y me informó que solamente es un reordenamiento de aquellas cuentas que eran muy antiguas y no tenían saldo, que tenían saldo y no estaban identificadas o que algunos funcionarios públicos seguían siendo titulares y ya no son funcionarios”, explicó.

“No tiene nada que ver con ese tema de la salida del gobierno de los bancos privados, fue una confusión que ya se aclaró y es un tema de reordenamiento”.

Aseguró que el gobierno federal no ha cancelado sus cuentas ni tiene intenciones de hacerlo.

“Por supuesto que no ha cancelado cuentas. Primero, no hay banco que pueda sustituir a 27 bancos que participamos en esto (manejo de recursos)".

Flujo de dinero que da liquidez al sistema bancario mexicano

"Esto le da liquidez al sistema bancario, se fondea a través de la tesorería de la federación y todos los bancos tienen que participar porque es un flujo de dinero extremadamente importante".

"Incluso, poner todo esos recursos en un solo banco sería un riesgo para el sistema y para el país, entonces no, la intención solo es reordenar y ayer me lo dijo con todas sus letras la señora Concheiro”.

Dijo que el Banco de Bienestar no es una competencia para la banca privada, al contrario, es un complemento.

"Su misión es entregar recursos de los programas sociales a la gente y con la creación de estos bancos de gobierno se cubre lugares donde la banca privada no puede llegar.

El Banco del Bienestar, "complemento, no competencia"

El Banco de Bienestar complementa los servicios bancarios y permite que la banca llegue a los más de 2,400 municipios de la república.

Aunque Becker Feldman no acepta que el gobierno federal retirará sus cuentas, un alto funcionario de la Condusef dijo que sí es factible porque la mayoría de los bancos son de inversionistas extranjeros y todas las ganancias se las llevan al extranjero.

En cuanto a la venta de Banamex, Becker dijo que está en proceso, hay dos grupos interesados, pero por confidencialidad no puede dar detalles.

Sin embargo, espera que el ganador final devuelva a Banamex al lugar que le corresponde como banco importante y sistémico que es.

Usuarios de la tercera edad, principales afectados por fraudes en el sistema bancario

También se le planteó el aumento de fraudes en el sistema bancario y admitió que los afectados son los usuarios, principalmente los de la tercera edad porque en este segmento de población se comete el 35% de estos delitos.

“Ha crecido mucho las transacciones digitales, el año pasado hicimos más de 3,770 millones, desafortunadamente el grupo que más cae en fraudes cibernéticos son los de la tercera edad”, reconoció.

“Ha crecido la profundización del canal digital, pero si se ve el Índice de Medición de Fraudes de Condusef, los fraudes han bajado 7%, no estamos donde queremos estar, pero hemos avanzado en forma importante”.