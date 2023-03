Analizan en foro los desafíos de la mujer en el sector turístico de Yucatán

Con la participación de la empresaria restaurantera Míriam Azcorra, la organizadora de congresos Kitzia Morales y la arqueóloga Federica Sodi Miranda, ayer se llevó al cabo en Chichén Itzá el foro “Mujer y Turismo”, organizado por el Consejo Empresarial Turístico de Yucatán (Cetur).

El evento, cuya bienvenida estuvo a cargo de Arturo Chab Cárdenas, director del INAH Yucatán, fue moderado por Jorge Carrillo Sáenz, presidente de Cetur, quien compartió que el objetivo del foro es promover en el sector turístico una participación igualitaria entre mujeres y hombres.

Por ello, la primera pregunta vino a tono: ¿Qué obstáculos enfrenta la mujer en sus áreas laborales dentro del sector turístico?

Míriam Azcorra, propietaria del restaurante Kinich en Izamal, lamentó que a pesar de que más de la mitad de las personas del sector turístico son mujeres, la mayoría de éstas ocupa mandos medios o bajos.

KItzia Morales, por su parte, mencionó que uno de los principales obstáculos es compaginar familia y trabajo de una manera sana, y también dijo que muchas veces, por ser mujeres, creen que tienen que dar el doble para ser respetadas y valoradas.

En su turno, Federica Sodi, actual directora de la zona arqueológica de Dzibilchaltún, señaló que la mujer tiene mucho que dar en todos los ámbitos y que no es pleito querer en ciertos lugares que antes dominaron los hombres. “Es una cuestión de equilibrio”.

Al evento que tuvo lugar en la zona conocida como Chichén Viejo, que abrirá al público antes de que finalice el año, acudieron como invitados el obispo auxiliar Pedro Mena Díaz; el director de Cultur, Mauricio Díaz Montalvo, y el director de Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento de Mérida, José Luis Martínez Semerena, quienes atentos escucharon las aseveraciones de las ponentes.

Las participantes también hablaron del papel de la mujer actual desde el área profesional y empresarial, de las perspectivas futuras del turismo sostenible.

Actitud

Acerca del primer tema, Kitzia Morales señaló que en el sector turístico la mujer tiene que ser multifacética y de mente curiosa, y por ello recomendó a las nuevas generaciones que, después de la pandemia, ahora es el mejor momento para emprender en el sector turístico.

Y sobre las perspectivas futuras del turismo sostenible, Federica Sodi manifestó que hoy en día Chichén Itzá es un lugar donde la gente llega de manera masiva, pero no se sabe cuánta de esa gente se lleva a Chichén como cultura.

“Sí creo que a través del instituto se van a tener que hacer planes para cuando la gente visite el lugar de forma adecuada”, mencionó.

En la última parte del foro, las tres panelistas brindaron un mensaje a las mujeres.

“Tú puedes ser la diferencia. Solo tienes que tener claros tus objetivos (…) Se vale soñar, aunque te digan que no hay oportunidades”, dijo Miriam Azcorra.

“Siempre escuchen a su corazón. Si algo les gusta van a tener éxito”, señaló Kitzia Morales.

Federica Sodi, por su parte, les dijo que hagan lo que quieran es el aspecto profesional. “Cree en ti, valórate. No hay imposibles”.

En la parte de preguntas y respuestas y tras la pregunta que les hizo el empresario turístico Jorge Escalante Bolio: ¿Qué les harían a las mujeres que estropean nuestra historia, nuestro patrimonio, nuestra cultura, nuestra riqueza?, las tres coincidieron que se debe aplicar la ley.

“Considero que es un daño al patrimonio y este daño es al patrimonio y a nuestras generaciones futuras: hombres y mujeres. Desde mi punto de vista no entiendo porque se tienen que tratar de manera diferente si un acto de vandalismo ha sido hacia un hombre o una mujer. Yo no estoy de acuerdo y eso tiene que ser castigado por la ley, igual como se haría con un hombre o una mujer. Estamos buscando igualdad y tenemos que asumir las consecuencias”, dijo Kitzia.

Federica no solo coincidió con Kitzia, sino que añadió que no solo es el daño al patrimonio. “Es una falta de conciencia al trabajo de mucha gente que en un momento dado mantiene limpio, trabaja, restaura… Todo eso cuesta, no solo dinero, sino tiempo y conocimiento de gente profesional”. También dijo que si está buscando igualdad la igualdad es pareja.

Miriam Azcorra, señaló a su vez, que ese tipo de agresión definitivamente es de un grupo pequeño. “Se nota como si fuera de muchas personas, pero siempre hay alguien atrás haciendo este tipo de llamadas de atención”. Indicó que hay que aplicar la ley a quien tenga que ser.