Prodecon ofrece asesoría gratis a contribuyentes

Abogados, contadores y personal especializado en materia fiscal de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) están listos para brindar asesoría a las personas físicas y morales de Yucatán que tienen alguna obligación pendiente ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En un recuento de estos pendientes, el delegado de Prodecon en Yucatán, Israel García Escutia, informó que son varias obligaciones fiscales que deben cumplir o actualizar los contribuyentes que viven en Yucatán.

Uno de ellos es la inscripción de personas de 18 años de edad cumplidos o más años que no están inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, porque hoy ya es una obligación cumplir con este trámite, pero es importante conocer la forma correcta de cómo procesar este documento.

Otro trámite importante es la Constancia de Situación Fiscal, porque a partir del 1 de abril se aplicará la facturación electrónica 4.0 y será indispensable esta constancia para la facturación de servicios y compras.

Otro deber es la actualización del domicilio fiscal. Mucha gente que viene de otras partes del país o yucatecos que cambian su domicilio fiscal y no lo notifican, deben actualizarlo en este mes porque también será indispensable para la vigencia de la facturación 4.0, señaló.

Las personas físicas que tributen en el Régimen Simplificado de Confianza, todas, ya deben tener por obligación o tramitar su firma electrónica avanzada. Para obtener este documento y tener acceso a la plataforma se requiere un pre registro ante el SAT y generar una cita para realizar la gestión del documento, que tiene una vigencia de 4 años. Si esta vigencia ya venció y no ha pasado más de un año su caducidad, se puede renovar en línea sin acudir al SAT, pero sí deben ir a la Prodecon para que personal especializado lo asesore y ayude.

La parte fuerte de los servicios de Prodecon será en el mes de abril porque es el período para la presentación de la declaración fiscal anual que es obligatoria, señaló.

El personal especializado apoyará a todas las personas para que verifiquen correctamente sus ingresos, realicen sus deducciones y presenten en tiempo y forma esta obligación tributaria. El plazo para cumplir con el SAT es el último día de abril.—Joaquín Chan Caamal

“Primero debo recordar que los servicios de Prodecon son gratuitos”, dijo el delegado. “Tenemos personal especializado en materia fiscal como contadores públicos y abogados que apoyan en la asesoría y presentación de los avisos que realiza el SAT”.

Recordó que desde el año pasado el SAT incluye como obligatorio la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) a todas las personas que lleguen a la mayoría de edad o que tengan más de 18 años y no estén inscritos en el RFC. Sin embargo, el maestro García Escutia destacó que hay que tener cuidado con este tipo de inscripciones porque es importante que si la persona no tiene un trabajo o no genera ingresos, su registro debe de ser como contribuyente sin obligaciones fiscales.

“A partir del 1 de abril próximo entra en vigor la facturación electrónica 4.0 y las personas que vayan a facturar deben proporcionar su Constancia de Situación Fiscal”, explicó. “Este documento sirve para verificar el código fiscal del centro laboral. Estamos apoyando a los contribuyentes que requieran este documento porque se requiere una contraseña o firma electrónica. Se puede hacer una descarga en la aplicación del SAT para obtenerlo o hacer una llamada a esa dependencia hacendaria, siempre y cuando la persona tenga un correo electrónico registrado ante el SAT porque allí le van a enviar su Constancia de Situación Fiscal para que lo tengan actualizado”.

“La actualización del domicilio fiscal, en caso de que no sea el mismo, es importante porque hay personas que lo conservan desde hace años o ya no están trabajando”, dijo. “Sabemos que en Mérida llegan cientos de personas que vienen a radicar, pero su domicilio fiscal esta en otra parte del país.

Por ello se pide que se actualice el domicilio fiscal porque será un requisito para la nueva facturación 4.0, estamos a buen tiempo para cumplir con esta obligación”.

Dijo que en lo que va del primer trimestre de 2023, Prodecon otorga en promedio 400 asesorías por mes y ante la cercanía de avisos fiscales de cada año, por ello le recuerda a las personas que esta procuraduría federal está lista para ayudar a los contribuyentes para que cumplan todas estas obligaciones que mencionó.

“Todos los días 17 de cada mes, las personas con actividad empresarial o que estén en el Régimen Simplificado de Confianza tienen la obligación de presentar su declaración y para abril empieza la declaración anual, por lo que es el mes en el cual acuden más personas por asesoría”, señaló. “Vamos muy bien con respecto al año anterior, surgen un poco más de asuntos con la declaración anual, pero siempre estamos listos para ayudar que las personas cumplan con su obligación fiscal”.

Pidió a las personas que se acerquen a la Prodecon no sólo para recibir asesoría, sino para disipar cualquier duda y realizar alguna aclaración. Lo importante es que estén pendientes de sus obligaciones como personas físicas y morales en una materia que es compleja porque constantemente se está modificando la ley y es difícil que aquellas estén pendientes de todas las actualizaciones.

Por ello, la Prodecon siempre será facilitadora para que los sujetos obligados cumplan con sus diversas obligaciones fiscales y no tengan algún incidente con el SAT que les afecte.

Además de la asesoría personalizada en las oficinas de Prodecon, en Paseo de Montejo, cerca del Monumento a la Patria, la dependencia también orienta en forma electrónica en su página de internet www.prodecon.gob.mx, donde pueden programar una cita presencial, por vía electrónica al correo delegacionyucatan@prodecon.gob.mx o vía telefónica al número 9999-263301.