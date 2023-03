¿Qué servicios públicos trabajan el festivo del 20 de marzo en Mérida?

´MÉRIDA.- Este lunes de asueto, el Ayuntamiento de Mérida mantendrá abiertas las instalaciones del parque Animaya y tendrá guardias, para dar mantenimiento a la ciudad. A su vez, el Instituto Mexicano del Seguro Social brindará atención médica de urgencias y hospitalización. Por su parte, los bancos suspenderán operaciones.

Los parques Zoológico El Centenario y de Deportes Extremos se mantendrán cerrados este lunes, para mantenimientos de sus instalaciones.

En un comunicado, la comuna indica que el próximo lunes 20 que se conmemora el Natalicio de Benito Juárez, el Ayuntamiento de Mérida mantendrá guardias para la atención de los reporte sobre alumbrado público, aseo urbano, parques, jardines y drenaje.

Recolección de basura en Mérida durante el día inhábil

Asimismo, las empresas Sana, Corbase y Pamplona realizarán la recolección de desechos sólidos en el horario acostumbrado, por lo que los usuarios podrán sacar su basura como cada lunes. La paramunicipal Servilimpia no trabajará, a excepción de los servicios que presta en el centro histórico a los comercios y mercados, así como también a los hospitales de la ciudad.

En cuanto a las guardias, la Dirección de Servicios Públicos Municipales laborará en los siguientes horarios: para el mantenimiento y atención de reportes ciudadanos, el departamento de Alumbrado Público contará con dos brigadas en cada uno de los turnos de 7 a 14 horas, de 15 a 22 horas y de 22 a 5:30 horas

Por su parte, el departamento de Drenaje tendrá una guardia de 6 a 16 horas con un total de 20 personas, las cuales realizarán el desazolve y la limpieza de zanjas, rejillas y aljibes en diversos puntos de la ciudad.

El departamento de Parques y Jardines en el turno de 6 a 16 horas contará con una pipa para el riego de camellones y áreas verdes, una cuadrilla de cortadores y con una brigada para la limpieza de los parques del primer cuadro. En el mismo horario, la Cuadrilla 24/7 se ocupará de la limpieza y el mantenimiento del Paseo de Montejo. Además, en el turno de 7 a 12 horas, personal de Servicios Públicos Municipales recolectará la basura generada en los parques.

Atención en Ayuntatel durante el "puente"

A su vez, el departamento de Aseo Urbano de la base poniente realizará en el turno de 6 a 16 horas el servicio de recolección de animales muertos, de basura, de contenedores y la limpieza de calles, provenientes de reportes de Ayuntatel y de redes sociales.

Además, en el centro histórico realizará el barrido de calles y la recolección de basura en tres turnos: de 6 a 11 horas, de 11a 16 horas y de 16 a 22 horas.

Para quienes deseen aprovechar el día inhábil para el pago del impuesto predial, las cajas recaudadoras del Ayuntamiento trabajarán en el siguiente horario: Américas, Plaza Fiesta, Ventanilla Oriente, Altabrisa y Gran Plaza de 12 a 18 horas; Xoclán, de 8 a 17 horas; y el edificio de la Policía Municipal de 8 a 20 horas.

Finalmente, las familias que deseen pasar un rato de diversión y de sana convivencia podrán visitar el Parque Bicentenario Animaya que abrirá sus puertas de 10 a 16 horas. El Parque Zoológico del Centenario y el Parque de Deportes Extremos permanecerán cerrados para el mantenimiento de sus instalaciones.

Servicios médicos en el IMSS durante el día inhábil

Por su parte el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que el lunes 20 de marzo únicamente otorgará servicios de Urgencias y Hospitalizaciones programadas.

El lunes 20, únicamente se otorgará atención en los servicios de Urgencias, ubicados en: la Unidad de Medicina Familiar No. 13 (Chuburná), No. 20 (Caucel), No. 57 (La Ceiba), No. 58 (Calle 42 sur), No. 59 (Pacabtún) y No. 60 (Juan Pablo II).

También en los Hospitales Generales de Sub-Zona (HGSZ) No. 03, en Motul; No. 05, en Tizimín; y No. 46, en Umán