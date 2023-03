“Rompen hilo” con los priistas

La reunión del alcalde Renán Barrera Concha con mujeres cetemistas tiene un gran mensaje político para el analista y académico de la Universidad Autónoma de Yucatán doctor Othón Baños Ramírez.

Según consideró, significa que las mujeres cetemistas están mostrando su empoderamiento y que ya no están aprisionadas o amarradas a la imagen corporativa del PRI.

En el caso del alcalde de Mérida, ese encuentro con las 2,000 cetemistas está mandando una señal de que está ganando simpatía más allá de su partido el PAN, y eso le da cierta ventaja en sus aspiraciones como candidato a la gubernatura, opinó.

“Lo que estamos viendo de esta reunión entre mujeres cetemistas y el alcalde Renán Barrera es que las mujeres de la CTM dan señales de empoderamiento dentro de la organización sindical”, señaló el investigador de las ciencias sociales.

“Esto me parece que está muy bien, no sé si en el futuro, posiblemente sí, se reúnan con otros candidatos que no sean solo del PAN, sino de otros partidos, pero las cetemistas están dando muestras de que las mujeres están escalando hacia una ciudadanía participativa, diciendo ‘aquí estamos, vamos a emitir nuestro voto de acuerdo con nuestro criterio’, eso me parece una muestra de un gran avance ciudadano y democrático”.

El doctor Baños Ramírez sostuvo que ese encuentro del alcalde Barrera Concha con las mujeres de la CTM no fue una reunión casual, sino bien calculada y planeada desde tiempo atrás. No tuvo nada de espontánea, seguramente tiene un antecedente largo para que se diera en el lugar, el momento preciso y con las protagonistas, tiene todo un cálculo político.

“Hay que dividir en dos partes esa reunión, ¿qué significa para las mujeres cetemistas y para Renán?”, enfatizó.

“Para las mujeres significa que muestran que ya no están aprisionadas y amarradas a la imagen corporativa del PRI. O las corporaciones del PRI ya no están funcionando para mantener la lealtad al corporativismo priista”.

“Creo que están dando muestras estas mujeres de que ya no obedecen o no están siguiendo esta norma, posiblemente no escrita, de ser leales al corporativismo y lealtad al PRI porque evidentemente, la CTM es una corporación clásica del PRI desde hace mucho tiempo, el PRI no se puede entender sin la CTM”, recalcó.

“Vemos que no son los obreros, sino las mujeres las que tuvieron este contacto con un político del PAN. Aquí hay algo muy interesante, antes estaban bajo esa figura corporativa de la CTM, pero hoy están dando señal de que están empoderadas, demostrando que tienen libertad de decidir por algún candidato o partido sin dejar de pertenecer a la CTM porque es una confederación de sindicatos grande”.

“Mantienen su pertenencia a la confederación sindical, pero se pierde el hilo del vínculo estrecho y formal que tenían con el PRI”.

Se le preguntó al analista político si esta primera reunión con mujeres cetemistas podría dar pie a alianzas del alcalde meridano con sectores del PRI para las elecciones de 2024.

“Evidentemente estamos en un país donde abundan los ‘chapulines’ políticos, pero creo que la ruta que seguirán estas mujeres, tengo la esperanza, es hacia una ciudadanía libre y participativa, sería una ganancia democrática, una ganancia para el país que puedan votar libremente”, dijo.

“Las alianzas probablemente sirva para una negociación política, sería parte de un juego sin trascendencia y de reacomodo con quien llegue al poder”.

“Para Renán Barrera este encuentro con las cetemistas significa que está dando muestras de su fortaleza como un posible candidato a la gubernatura de Yucatán”, reiteró. “El PAN, a pesar de que maneja que Renán tiene todas las posibilidades de ser el candidato de ese partido, no la tiene totalmente ganada”.

“Sin embargo, con este tipo de reuniones masivas da una señal de que tiene la simpatía ciudadana, no solo con la gente del PAN, sino también con la del PRI y eso significa mucho en la contienda electoral, que se vislumbra bastante apretada con Morena, sobre todo porque Morena no pondrá ningún tipo de obstáculo para recibir a todos los priistas que quieran llegar a ese partido”.— Joaquín Chan Caamal

“Renán está enviando esa señal, creo que evidentemente sale ganando porque la lectura política que se hace de esa reunión, es que está ganando simpatías más allá de su propio partido, y eso le da ventaja como un posible candidato del PAN a la gubernatura de Yucatán”, destacó.