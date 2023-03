Encuentro Nacional de USEM Joven en Mérida: "Alcen la voz", les piden

MÉRIDA.- "Lo que me gusta de este encuentro es que como mexicanos y mexicanas nos demos una oportunidad para cambiar al país”, dijo ayer Eugenio Cárdenas Zaragoza, presidente de la Confederación USEM, al dar la bienvenida a los participantes en el II Encuentro Nacional de USEM Joven “Valor para cambiar”.

El evento, que se inauguró esta tarde en las instalaciones del Club Campestre y que concluye mañana, reúne a universitarios y empresarios jóvenes de varias entidades con el de fin de inspirar y formar a líderes comprometidos con la transformación de su entorno.

Antes del mensaje inaugural, el padre José David González Vadillo ofició una misa en la que pidió a los jóvenes emprendedores que busquen la paz.

Por su parte, Luis Parra Gutiérrez, presidente nacional de USEM Joven, durante su participación en el encuentro dijo que “para tener un mejor país, necesitamos ser mejores hijos, mejores hermanos y mejores mexicanos”.

“No queramos ser blanco y negro, chairo o fifí… Basta el choque de nosotros. No hay por qué romper el tejido social que actualmente está tan lastimado; lo que tenemos que hacer es escuchar diferentes puntos de vista, definir y empujar con todo el coraje que se requiera”.

“Somos los que podemos convencer a todos las personas que el bien común es mejor que el bien personal. Tenemos que generar empleos bien remunerados y poder bajar 53 millones de personas que viven en pobreza en el país”

Bienvenida al II Encuentro Nacional de USEM Joven

En la jornada inaugural del segundo Encuentro Nacional de USEM Joven “Valor para cambiar, Eugenio Cárdenas Zaragoza, presidente de la Confederación USEM, al dar la bienvenida a los participantes dijo que si algo quisiera tener es la oportunidad de regresar 20 años atrás para hacer tres cosas, la primera y más importante: ser agradecido con sus padres.

“Antes se me olvidaba y me daba cierta pena, pero hoy lo digo con mucha alegría: ser nieto de campesinos. No sé por qué en aquellos tiempos me daba pena, pero hoy es motivo de orgullo saber que mis abuelos, aunque no tuvieron la oportunidad de llegar a la universidad ni a la prepa ni a la secundaria, sus sueños eran que sus hijos fueran a la universidad”.

La segunda cosa que cambiaría, dijo, es todo el tiempo que desperdició en la bebida, la fiesta y de siempre tratar de quedar bien con otro.

“Ahora me doy cuenta que con el único que tenía que quedar bien era conmigo mismo y, sobre todo, aprovechar cada oportunidad que tenía y no desaprovechar el tiempo. Hasta que no me alejé de esos problemas, me enfoqué en mi camino y en mi servicio”.

La tercera, mencionó, la preocupación de su madre porque él ya tenía 35 años y no se había casado. “Una cosa que agradezco es haberme enamorado de una mujer, de haberla desposado y lo que más agradezco es ser papá. Me encanta ser papá porque me da la oportunidad de ver, a través de mis hijos, un México mejor”.

Además dijo que ser papá de hijos mexicanos es la mejor aventura, pues a través de su faceta como empresario puede asegurar un mejor mañana para sus hijos, los hijos de los colaboradores y de sus clientes.

Misa y mensaje a jóvenes en Mérida

Antes del mensaje inaugural, el presbítero José David González Vadillo, formador del seminario de Yucatán, celebró una misa en la que pidió a los jóvenes se emprendedores que busquen la paz.

“Alcen la voz, no tengan miedo y tengan la certeza de que su vida puede ser un don para los demás”, expresó el sacerdote en su homilía. El presbítero José David González Vadillo, formador del seminario de Yucatán, celebró una misa en la que pidió a los jóvenes ser emprendedores que busquen la paz.



En otra parte de su mensaje, el presbítero mencionó que cuando uno es joven se da cuenta que no todo está bien y que hay cosas que pueden ser mejor y pueden cambiar, y que uno puede involucrarse y colaborar para que la cosas cambien y tener un mejor país, mejores familias y mejores oportunidades.

“Hoy les toca a ustedes en este encuentro darse una oportunidad para seguir pensando en este proyecto de vida, seguir soñando”.

Después de la misa y el mensaje de bienvenida, se llevó al cabo una dinámica de integración y, posteriormente, Alejandra Peña, directora de Confederación USEM, y Luis Parra, presidente nacional de USEM Joven, ofrecieron una conferencia sobre competencias ciudadanas.

El programa de mañana se inicia a las 9:30 horas con la dinámica de co-creación “Jóvenes empresarios 2030”, a cargo de Nallely Santiago Díaz, para luego pasar a la presentación “Escuchar, dialogar, proponer”, con Hugo Montalbán.

El presbítero Álvaro Lozano impartirá la conferencia “Cambio de época y la nueva economía”. También estarán Gabriela Delgado, con la ponencia “A favor de lo mejor. Yo creo un México mejor”; Kathleen Butcher, con “Más ciudadanía. Currículum ciudadano”, y José Merchand, con “Participando comunidades de paz: voluntariado trascendente”.

Asimismo, habrá una mesa panel con varios jóvenes representantes de la Coparmex, la Canacintra y la Canaco.

Ronda de opiniones

Guadalupe Belén Paredes Cepeda, participante de Veracruz

Toda la ideología USEM es algo que me conmueve. El pensar que es la unión de unos empresarios que no solo están preocupados u ocupados de la parte económica o productiva de las empresas, sino que también están enfocados con la parte de conocer a los colaboradores, relacionarte con ellos y tener la preocupación de cómo están y se sienten sus familias, y al mismo tiempo toda la responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente, se me hace maravilloso.

José Manuel Sánchez Evia, de Progreso

Es el segundo encuentro en el que participo, estuve en el de Guadalajara. Me animé a participar porque tengo una empresa en Progreso donde estamos interesados en la forma como USEM ayuda a los empresarios, a la dirección o administración de sus empresas, un poco más dirigido a la parte humana de sus colaboradores. A mí, como gerente de la empresa, me interesan los valores que USEM tiene.

Renatta Orea González, de Puebla

Para mí es enriquecedor estar aquí. Yo formo parte con mi familia de una institución educativa y me parece muy bonito compartir este espacio con muchos jóvenes y también empresarios con mucha experiencia para que nuestros objetivos en la institución podamos encaminarlos al bien común, que es parte fundamental de nuestra filosofía, y por eso se me hace muy bonito compartir con jóvenes de otros estados diversidades de pensamientos para seguir construyendo mejores espacios y oportunidades para todos.