Llevan recursos a más escuelas de Mérida

Cinco nuevos Comités Escolares de Administración Participativa integrados en su mayoría por padres de familia rindieron protesta en escuelas de Mérida atestiguados por el delegado del gobierno federal en Yucatán, Joaquín Díaz Mena, como parte de las acciones de “La Escuela es Nuestra”, dice un comunicado.

En la primaria “Emiliano Zapata” de San José Tzal, el comisario Diego Uh expresó: “Imaginaba la comisaría municipal como algo que me meto, está fácil, concluyo y ya me voy. Al ser comisario he tenido problemas que, en lugar de desanimarme, me impulsan a seguir luchando contra cualquier obstáculo para ayudar a mi comunidad”.

“Los recursos que hoy nos trae ‘Huacho’ a través de este programa nos muestra autoridades sensibles y empáticas hacia los más pobres, eso sí nos anima a seguir trabajando, mejorando las escuelas y la comunidad”.

Además, mencionó que aunque tiene un tema municipal, en el área de educación siempre han contado con el respaldo federal, sobre todo porque ahora pone la responsabilidad en los padres de familia para hacer un buen uso de este apoyo que califica de benéfico para la comunidad estudiantil.

Díaz Mena solicitó a las madres y padres de familia que se comprometan a cumplir con los reglamentos de este programa para que el ejercicio de los recursos se haga de manera eficiente y transparente, en beneficio de la educación de sus hijos.

El apoyo que las escuelas reciben por parte del gobierno federal llegan hasta los 600 mil pesos dependiendo de la cantidad de alumnos en cada colegio.

Esos recursos pueden usarse para remozar salones, baños, pintura, aires acondicionados, computadoras, domos, canchas de usos múltiples entre otras mejoras que decida el Comité Escolar de Administración Participativa.