Marchan en Mérida por el Día del Agua y en apoyo a habitantes de Sitilpech

“¡Agua sí, cerdos no!” es una de las consignas que más gritan cientos de personas que participan en una marcha que comenzó a las 5:15 de la tarde en el parque de Santa Ana, en Mérida, rumbo al Palacio de Gobierno, con motivo del Día Mundial del Agua.

Encabezados por un vehículo con megáfono que les abre paso y protegidos por personas vestidas de negro y con los rostros cubiertos, los participantes marchan con pancartas y gritos con leyendas como:

“El agua no se vende, se cuida y se defiende” y “No somos ocho, no somos diez, somos el pueblo de Sitilpech”.

El grupo partió de la calle 60 con 47, se desvió a la 49 con 62 y siguió hasta dar vuelta en la 62 con 53 y luego en la 53 con 64, donde se plantaron frente a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, donde dieron lectura a sus exigencias.

Elementos de la policía también estaban al frente del contingente, cuyo destino final es el Palacio de Gobierno.

La marcha fue convocada por varios colectivos con motivo del Día Mundial del Agua ya que, de acuerdo con los que se oponen al funcionamiento de la granja porcícola en Sitilpech, sus desechos de aguas residuales son fuente de contaminación.

La granja Kancabchén II abrió en septiembre de 2013 a un kilómetro de Sitilpech con el objetivo de engordar unos 30,000 cerdos al año y con una plantilla de unos 40 trabajadores.

Un grupo de ambientalistas comenzó una lucha legal contra la granja porcícola y logró la suspensión de labores alegando que es una fuente de contaminación.

Sin embargo, la más reciente resolución de un juzgado federal fue a favor de que reabran las instalaciones porcícolas, luego de nueve meses cerradas por el proceso legal.

A principios de febrero pasado volvió a trabajar la granja, pero el viernes 10 de ese mes el grupo denominado “La esperanza de Sitilpech”, de la asociación civil Kanan Derechos Humanos, bloqueó el camino a la granja porcícola, impidió el paso a un camión con cientos de cerdos de engorda y montó un campamento sin permitir el paso.

En la madrugada del sábado 18 de febrero agentes de la policía estatal abrieron paso a un camión cargado con alimento para cerdos, empujando a los manifestantes con sus escudos.

Bloqueo carretero que derivó en una denuncia penal

Entonces se reunieron más inconformes y a partir de ese día bloquearon también la carretera procedente de Tunkás.

Por ese bloqueo el Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay) denunció a ocho personas por el delito de obstrucción de las vías de comunicación.