Fiscalía de Combate a la Corrupción: contra una exalcaldesa y dos empresarios de Yucatán

El próximo lunes, si no se recurre a “chicanerías”, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Yucatán espera lograr que se formule la imputación contra tres ex servidores públicos municipales (incluyendo una ex alcaldesa) y dos empresarios por delitos relacionados con probables hechos de corrupción.

¿Qué delitos se imputan en la Fiscalía de Combate a la Corrupción?

Estos casos son derivados de la enajenación de bienes inmuebles por debajo del valor real pertenecientes al municipio de Celestún.

De acuerdo con información recabada, en los juzgados sigue avanzando el proceso contra la venta ilegal de terrenos en la playa de Celestún, en la que se encuentran involucradas ex autoridades municipales y particulares, como parte de la lucha contra la llamada mafia inmobiliaria de la costa.

Se espera que el próximo lunes la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción logre formular la imputación en contra de ex servidores públicos y empresarios por delitos relacionados con probables hechos de corrupción, si es que el juez lo aprueba y la defensa de los acusados no intenta más recursos para seguir retrasando el proceso penal.

Petición de una fecha

Sin contar en este momento con mayores datos al respecto, se sabe que la Fiscalía Anticorrupción ejercitó acción penal y solicitó a la administración del Juzgado del Poder Judicial del Estado que sirva fijar fecha y hora para llevar al cabo la audiencia inicial.

En ella se buscará vincular a proceso criminal a esas personas por operaciones irregulares realizadas durante la administración 2018-2021 del municipio de Celestún.

Según la agenda publicada en la página del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, correspondió a esa solicitud el número de Causa 18/2023 del índice del Juzgado Primero de Control del Cuarto Circuito con sede en Umán.

La audiencia será celebrada en ese recinto el próximo lunes 27 a las 12 horas en la sala de juicios orales número 2 por probables hechos de corrupción.