Vinculados a proceso los 39 detenidos invasores de Chicxulub Puerto

MÉRIDA, Yucatán.— Minutos antes de las 6 de la mañana, mientras se debatían las medidas cautelares de las 39 personas detenidas en Chixchulub Puerto y puestas a disposición de un juez, uno de los imputados comenzó a convulsionar y tuvo que ser trasladado a un hospital.

"Al parecer tiene un tumor en la cabeza y como no ha dormido, ha estado incomunicado, no ha tomado sus medicamentos y eso le afectó", dijo uno de los abogados litigantes en los pasillos del Cejom durante el receso de esta mañana.

Señalan presunta parcialidad de la jueza

Noticias Relacionadas Esperarán fallo judicial por lote invadido en Chicxulub Puerto

Varios abogados coincidieron en que se nota una inclinación de la jueza y la acusan de no ser imparcial, primero porque no quiso diferir la audiencia a pesar de que no todos los defensores contaban con las carpetas de investigación, no admitió datos de prueba como vídeos, además de que ha desestimado todos los argumentos de los 12 abogados particulares que debaten con la parte acusadora.

¿Y quién demanda daños en propiedad privada si el terreno está aún en litigio?, Se preguntó. "Los ejidatarios no son", dijo una de las abogadas.

Vinculados a procesos los 39 detenidos

La jueza, como se esperaba, calificó de legal la detención, imputó y vinculo a proceso a las 39 personas detenidos a pesar de que varios aseguran haber pasado por el lugar para ir a su trabajo y no ser parte del conflicto.

La audiencia continúa en la sala 7 del Centro de Justicia Oral de Mérida y se espera que dure unas tres o cuatro horas más, mientras se debaten, como ya se dijo, las medidas cautelares y es que los abogados, al no haberse imputado delitos graves que no ameriten prisión preventiva, han solicitado medidas cautelares distintas, sin embargo coinciden en que es poco probable que salgan libre ante la parcialidad de la jueza.