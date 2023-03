Piden un aumento salarial sindicato del Poder Judicial

Integrantes del Sindicato Progresista de los Trabajadores del Poder Judicial del Estado de Yucatán se manifestaron el jueves en la explanada de los Juzgados Mercantiles y Familiares para exigir un aumento salarial digno.

Con pancartas en mano y al grito de “¡En la casa de la justicia no hay justicia!”, los manifestantes, encabezados por Luisa Martín Puc, secretaria del sindicato, los manifestantes pidieron mejores prestaciones.

La secretaria aseguró que el sindicato no está cerrado al diálogo y que, incluso, ha realizado peticiones por escrito. “Este mensaje es para la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado. No estamos cerrados al diálogo, queremos mejores condiciones”.

En su mensaje, recordó que tienen años sin recibir un aumento y que durante la pandemia los trabajadores del poder judicial no recibieron incremento salarial “nos pusimos la camiseta, pero la pandemia ya pasó y no es justo que no quieran atender las necesidades de la clase trabajadora”, dijo Luisa Martín.

“Necesitamos un aumento digno. Es indignante que en el presupuesto de egresos se haya tenido un 3% al aumento de los trabajadores, y saben que con la nueva Ley del Isstey vamos a ganar menos cada año”.

Señaló que ese aumento está aprobado desde diciembre y ahora en marzo nadie se ha pronunciado con respecto al aumento.

Informó que en pláticas con la magistrada, ésta solo dijo que se está analizando si se sube un 1.5% o el 2% o 3%. “Ni siquiera nos quieren dar lo que se solicitó que es el 3%, y si nos vamos a lo que dice la Ley Orgánica, deberíamos tener un aumento igual al de los empleados de los otros dos poderes que es del 5%. Para que hacen reformas al poder judicial si no son capaces de cumplirlo”.

Además de un aumento real, los manifestantes también exigieron, según se pudo leer en las pancartas, el pago de horas extras, homologación de sueldos, basificación a todo el personal y no solo a los recomendados.

“Hay mucho dolor en el Poder Judicial y necesitamos alzar la voz como sindicato progresista por todos los trabajadores, tenemos que ser valientes y hacer la diferencia por los derechos de la base trabajadora”, señaló.

“Hay que quitarnos la palabra miedo porque con miedo no se logra nada. Ya basta que solo tengan privilegios los magistrados, ya basta de tantas injusticias”.

También hizo uso de la voz, Miguel Puigserver Nic, del Frente Amplio Social y Unitario, quien resaltó que todos los trabajadores deben tener condiciones dignas para laboral y para ello los invitó a levantar la voz las veces que sea necesario y a no bajar la guardia.

En la manifestación también externaron su solidaridad a las personas que fueron detenidas en la marcha que se realizó el miércoles por la defensa del agua.