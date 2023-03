PRI rechaza iniciativa para cambiar autonomía de la Uady

Luego de que el rector de la Uady, Carlos Estrada Pinto, tachara de "inaceptable" la propuesta presentada en el Congreso del Estado de Yucatán en donde se plantea el cambio de la autonomía universitaria propuesta por los diputados priistas Gaspar Quintal y Karla Franco, este día el partido tricolor emitió un comunicado desmarcándose de dicha iniciativa.

Al respecto, el diputado del PRD, Eduardo Sobrino Sierra, afirmó en entrevista que la iniciativa de la bancada del PRI que se analiza en comisiones es para elevar su autonomía a un rango constitucional, con lo cual se fortalecería y le darían más atribuciones, sin embargo, lo expresado en el comunicado del PRI se contradice.

A continuación reproducimos de manera íntegra el comunicado:

El PRI Yucatán siempre estará del lado de la sociedad y sus instituciones



· Nuestro partido, a través de la historia, siempre ha sido garante del fortalecimiento de las instituciones al servicio de la sociedad y, en ese sentido, no respalda ni acompaña la iniciativa presentada, a título personal, por uno de nuestros legisladores locales porque vulnera la autonomía de la UADY.



Mérida, Yuc., a 25 de marzo de 2023



A través de la historia, el Partido Revolucionario Institucional ha sido promotor y garante de las instituciones en México; hemos sido impulsores, de la mano de la sociedad, de importantes reformas que les ha dado vida y fortaleza.



Por eso, la UADY, fundada por Felipe Carrillo Puerto el 25 de febrero de 1922 como la Universidad del Sureste, se transformó en la Universidad Autónoma de Yucatán en septiembre de 1984, cuando el Gobernador priista, Víctor Manuel Cervera Pacheco, promulgó la ley orgánica que dotó de autonomía de derecho a la institución.



En este contexto, es claro que el Partido Revolucionario Institucional no permitirá retroceso alguno que vulnere o lastime la autonomía, independencia y capacidad de la Universidad Autónoma de Yucatán, aun cuando la iniciativa que promueve esta nueva reforma haya sido presentada por uno de nuestros legisladores locales, claramente a título personal y sin el respaldo del partido.



Resulta a todas luces obvio, que se trata de un tema “acordado” en el Poder Legislativo – toda vez que no somos mayoría – para tomar el control de la UADY, como también pretenden hacerlo, desde el gobierno del estado con el servilismo del Legislativo, a través de otras reformas que hoy se discuten en la Comisión de Puntos Constitucionales, como la reforma a la autonomía de la Fiscalía General del Estado, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán y el Código Fiscal del Estado de Yucatán, para crear una entidad fiscalizadora paralela a la ya existente a nivel federal. Reiteramos que estas acciones solo denotan un talante autoritario de quien hoy ostenta la titularidad del Poder Ejecutivo en Yucatán.



Por todo lo anterior, el PRI pedirá formalmente a nuestros legisladores en el Congreso Local, retirar dicha iniciativa, ajena y contraria al interés de la sociedad y la comunidad universitaria, a cuyos miembros acompañaremos en un ejercicio de consulta y consenso para impulsar los temas que le representen mejores condiciones para el pleno respeto a su autonomía.

Al interior de nuestra organización, realizaremos la más amplia convocatoria para que, en un ejercicio de transparencia, se informe a nuestra militancia y a la sociedad, los motivos que han fundado la idea de dicha iniciativa por parte de quien la presentó.



Exhortamos a todos los diputados locales de todas las fuerzas políticas comprometidas con la sociedad, a no respaldarla.



Reiteramos nuestra solidaridad y compromiso para seguir trabajando en el fortalecimiento de nuestras instituciones como la Universidad Autónoma de Yucatán; y en concordancia a lo expresado por nuestro Líder Nacional, Alejandro Moreno, reiteramos que, “los partidos políticos deben escuchar a los ciudadanos,” estamos obligados a eso.