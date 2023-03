Respaldo a la mujer maya

Con la participación de más de 60 criadoras de abejas meliponas y comerciantes de miel, el pasado 17 de marzo se realizó el primer “Encuentro Colmena Violeta. Red de mujeres cuidadoras de la miel”, según se informa en un comunicado.

Desde 2021 se inició esta colaboración con la implementación del programa “Mujeres mayas preservando las abejas sin aguijón”, en el cual se conformaron grupos productivos que recibieron asesoría para el manejo y cuidado de esta especie, elaboración de productos derivados y acompañamiento de Semujeres.

Suma de esfuerzos

Al inaugurar este encuentro, María de Lourdes Jiménez Bartlett, directora de Autonomía y Empoderamiento de Semujeres, reconoció la valiosa suma de esfuerzos con Dunosusa, acciones que destacó como claves para promover una mejor calidad de vida para las ciudadanas mayas y hacer llegar las estrategias en la materia a todos los rincones del territorio yucateco.

“Este trabajo se ha convertido en un auténtico círculo virtuoso que ha permitido a las mujeres de las comunidades mayas tener un ingreso propio, al producir y comercializar miel de abeja melipona; han aprendido nuevas habilidades y han creado una red de mujeres que son el sustento de sus hogares, gracias a esta actividad”, afirmó.

Abarrotes Dunosusa fue la sede para llevar a cabo este encuentro, brindando un espacio para intercambiar testimonios, buenas prácticas, conocimientos y testimonios de la experiencia.

Para la señora Santos Claudia May Chan, su vida cambió cuando descubrió, en la crianza de abejas sin aguijón y producción de la miel, una oportunidad para emprender y generar ingresos propios, pues a sus 45 años puso un pequeño expendio en Quintana Roo y creó su propia marca denominada: Ah Muzenkaab.

“Pensé que no iba a poder, que sería una carga muy fuerte, pero todo esto ha sido posible gracias a la capacitación que me han brindado la Secretaría de las Mujeres (Semujeres) y Abarrotes Dunosusa. Hoy puedo decir que he cumplido con uno de mis más grandes sueños: ser comerciante y tener dinero, para mí, para mis hijos, tener un sustento para mi hogar y hacer crecer mi negocio”, apuntó.

Como ella, más de 60 trabajadoras compartieron sus historias de emprendimiento y éxito, que han transformado sus vidas, en el primer “Encuentro Colmena Violeta. Red de mujeres cuidadoras de la miel”.

Proyecto exitoso

El director general de Dunosusa, Juan Morales Sansores, señaló ante habitantes de Dzemul, Halachó, Hunucmá, Mayapán, Mocochá, Motul, Opichén, Oxkutzcab, Quintana Roo, Sanahcat, Tekax, Tzucacab y Umán, estar emocionado por la gran respuesta obtenida de los grupos de trabajo y debido al éxito obtenido del proyecto durante los dos años.

“Se está realizando la gestión en conjunto con Semujeres para llevar a cabo una tercera edición, y extender el proyecto a más municipios del estado, para continuar con la preservación de las abejas meliponas y contribuir al desarrollo y empoderamiento de las mujeres en las comunidades”, dijo el directivo de Dunosusa.