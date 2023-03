Una jornada por el parque Tho’, sin gente de Altabrisa

Los vecinos de Altabrisa no asistirían al Taller de Diseño Participativo para el parque Tho’, organizado por el Ayuntamiento de Mérida, previsto para llevarse al cabo la mañana hoy en la Universidad Modelo, confirmó Rubén Armando Presuel Polanco, presidente de Vecinos, A.C., agrupación que lucha desde hace más de 12 años por la consolidación del proyecto del parque para esa zona.

Presuel Polanco se dijo respetuoso del ejercicio que llevará al cabo el Ayuntamiento, en cuanto a los participantes que asistan para aportar ideas con miras a conformar un proyecto integral de parque para la zona, pero aclaró que la información que se está proporcionando en el ejercicio no es completa ni adecuada para el propósito que se persigue.

El taller es el último de un proceso de consulta emprendido por el Ayuntamiento a fin de que la comunidad meridana aporte ideas en el diseño de lo que será el parque Tho’. Tendrá una duración de cuatro horas y contará con la participación de unas 200 personas.

Rubén Presuel explicó que los vecinos de Altabrisa no asistirán al taller porque no están de acuerdo con el manejo que la autoridad municipal quiere darle al proyecto: permutar un espacio originalmente previsto como parque, por otro espacio que no responde a las expectativas de los quejosos que viven en los alrededores de la avenida 22 con 17.

Asegura hay plena conciencia de que este ejercicio permite a personas y estudiantes de Arquitectura presentar ideas y propuestas sobre algunos elementos con los que puede constar un parque de las características de Tho’.

Universitarios

“Entendemos que hay estudiantes de Arquitectura de diversas instituciones educativas que están siendo convocados para participar, como una opción para poner a prueba sus conocimientos en la materia, no nos oponemos a eso, es solo que la información que se está brindando no es correcta, porque se está pensando en un espacio que no corresponde al lugar donde por 12 años los vecinos hemos trabajado para lograr el parque”, explicó.

El espacio, hogar de 150 especies animales, y donde crecen numerosos ejemplares de árboles y arbustos, presenta un continuo problema de contaminación por basura en puntos determinados del mismo, especialmente aquellos cercanos a algunas obras en construcción donde algunos obreros dejan su basura. En éste sentido se pudo averiguar que mientras continue la lucha de loso vecinos por el lugar, estos continuarán realizando periódicamente las campañas de limpieza comunitaria en la que los vecinos se solidarizan y suman para retirar del lugar todo tipo de desechos que se acumulan ahí.