Ciberataque al gobierno de YucatÃ¡n: Sin ''sistema'' el mÃ³dulo de placas y licencias

"No hay sistema", responde el personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a las personas que acuden a realizar algún trámite vehicular en el módulo de placas y licencias a un costado del Centro de Convenciones Siglo XXI.

Aunque a los usuarios no se da mayor información sobre el motivo de la suspensión de servicios, al parecer está relacionado con el ciberataque que afectó el servidor principal del gobierno estatal.

Jorge Cruz, cuya licencia de conducir venció la semana pasada, acudió este martes después del mediodía para hacer la renovación pero se topó con que no había servicio.

Una señorita con uniforme de la SSP se le acercó cuando lo vio llegar y le preguntó el motivo de su visita.

"Me dijo que no se está haciendo ningún trámite porque no hay sistema y que no saben cuándo se va a restablecer", explicó el joven, quien aprovechó que está de vacaciones para ir por su credencial.

"Sí me afecta porque ya tengo la licencia vencida y no vaya a ser que la vaya a necesitar o que me la pida un agente y vea que ya venció", explicó.

"Lo peor es que no saben cuándo se va a restablecer. Yo la próxima semana debo entrar a trabajar y voy a tener menos tiempo. Solo nos dicen que no hay sistema", agregó.

Sin grandes concentraciones para realizar trámites para vehículos

Esa misma respuesta se les da a las personas que van a realizar cambio de propietario u otro trámite relacionado con su vehículo.

Quizá por eso no hubo concentraciones masivas en el edificio, pues las personas se retiraban conforme les decían que no se estaba haciendo ningún trámite, según se pudo observar en un recorrido por la zona.

En las oficinas de la Secretaría de Planeación y Evaluación, a unos metros del edificio de la SSP, también se vio escaso movimiento.