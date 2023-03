Amparo contra el Congreso de Yucatán; señalan omisión en casos de desapariciones

Al presentar una demanda de amparo contra el Congreso del Estado por omisión en el caso de personas desaparecidas, Wendy Durán Monforte recordó que ella es víctima indirecta.

Hace 10 años, relató, su madre y su hermana fueron desaparecidas por su vecino, sus restos fueron hallados en 2017 gracias a que el presunto homicida confesó dónde las enterró; sin embargo, al no confirmarse de manera oficial que los restos hallados son de las mujeres, el presunto homicida está libre.

“Ya sabemos en dónde están (su madre y su hermana) y qué pasó, pero simplemente no nos dan los resultados. Nos hicieron la prueba de ADN y desapareció la prueba —añadió—. Hace seis meses me dijeron que me van a volver a llamar para otra prueba y hasta ahora nada. Ya sabemos todo, simplemente no terminan el caso. Lo tienen olvidado”.

La activista Carmen Garnica, quien acompañó a Wendy, señaló que las irregularidades existen precisamente porque no hay una ley que obligue a las autoridades a crear las instancias correspondientes y llevar los debidos procesos para la búsqueda de desaparecidos.