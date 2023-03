Conductora resulta lesionada tras causar un accidente en el Fracc. Vergel III de MÃ©rida

Accidentes en Mérida. Por no respetar la señal de alto de disco, la conductora de una camioneta resultó lesionada al ser colisionado su vehículo en calles del fraccionamiento Vergel III. Foto: Gabriel Chan Uicab

Accidentes en Mérida. Por no respetar la señal de alto de disco, la conductora de una camioneta resultó lesionada al ser colisionado su vehículo en calles del fraccionamiento Vergel III. Foto: Gabriel Chan Uicab

MÉRIDA, Yucatán.— Una joven resultó lesionada en un aparatoso hecho de tránsito ocurrido la tarde de este miércoles en el fraccionamiento Vergel III.

La información recabada señala que, la mujer conducía una camioneta marca Toyota por la calle 8-E del fraccionamiento mencionado, al llegar al cruce con la calle 17 no respetó la señal de alto y, al avanzar, fue colisionada en su costado izquierdo por una camioneta tipo Tornado que transitaba por la vía con preferencia de paso.

Debido al impacto, la camioneta Toyota volcó y en el trayecto golpeó a otro vehículo de carga que estaba estacionado a un costado sobre la calle 8-E.

La conductora de la camioneta Toyota fue atendida por paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y trasladada a bordo de una ambulancia para recibir atención hospitalaria, mientras peritos de la misma corporación tomaron conocimiento de los hechos.