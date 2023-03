Piden ''justicia para Misael'' ante el Tribunal Superior de Yucatán

MÉRIDA, Yucatán.— La joven madre Guadalupe Castillo Montejo acudió al Tribunal Superior de Justicia del Estado para manifestarse en contra de las omisiones y negativas en el proceso legal que sigue luego de que le fue arrebatado su hijo el pasado mes de septiembre.

Acompañada de su asesor legal, el abogado Ángel Cruz Celis, y de sus familiares y amigos que portaban pancartas exigiendo justicia y que le sea devuelto el menor, la mujer presentó un escrito para exponer las irregularidades que hay en el proceso, entre ellas la falta de protocolos para juzgar con perspectiva de género por parte del juez Luis Dorantes Canché, del Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar y, en un principio, las negativas del mismo para que el menor sea presentado, pues desde el día que se lo llevó su padre, el señor Julio Arias, hijo de un empresario de Kanasín, no se conocía su paradero. "El juez se negaba a que el menor sea presentado", dijo.

"Justicia para Misael", gritaban los familiares y amigos a las puertas del Tribunal Superior de Justicia donde, después de varios minutos, la joven pudo tener acceso para presentar el documento.

Como ya hemos publicado en días pasados, Guadalupe Castillo denunció presuntos actos de corrupción por parte del juez Dorantes Canché quién lleva el proceso que inicialmente se encontraba en el Juzgado Quinto en materia con sede en Mérida. La Jueza Julia Hortensia Soberanis Santana fijó una fecha para que el menor sea presentado, pero el "sustractor" se negó. Lejos de ser apercibido y a pesar de ello, le fue concedido que el expediente se trasladara a Kanasín, donde de nueva cuenta la mujer pidió que el menor sea presentado, pues se desconocía su paradero y estado de salud. El Juez Dorantes, a pesar del antecedente de negativa por parte del padre, se negó a una obligación como es la escucha del menor.

Se hacen públicas las omisiones del Juez Dorantes

Luego de que el Diario hizo públicas las omisiones del Juez, días después el juez fijó una fecha para la escucha del menor y finalmente el menor fue presentado, pero hasta el momento el magistrado no ha querido dictar medidas provisionales.

"Yo quiero que me regresen a mi hijo, no está yendo a la escuela, lo tienen encerrado para que no lo veamos, lo llevan de un lugar a otro, todas esas pruebas están en el expediente y el Juez no quiere actuar", dijo entre lágrimas la joven.