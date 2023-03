No procede una impugnación de grupo docente en Mérida

Como esperaban los profesores inconformes, el Comité Electoral de la Sección 33 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación declaró improcedente la impugnación que realizó la Planilla del Cambio de la Delegación Mérida D-IV-1 de jubilados y pensionados.

La candidata Lina Ayora Galera, acompañada de 10 integrantes de su planilla, acudió ayer a las oficinas de la Sección 33 del SNTE para solicitar información sobre la impugnación que realizó contra la asamblea electiva del 23 de febrero.

La presidenta del Comité Electoral, Gabriela Martínez Borges, atendió al grupo en un salón de juntas del sindicato. Ya tenía listo el dictamen del resolutivo de la impugnación, pero antes de la lectura del fallo, escuchó los argumentos y reclamaciones de la planilla perdedora, que de nuevo hizo un recuento de las fallas que ocurrieron en la asamblea delegacional.

Estatutos

Sin embargo, Gabriela Martínez Borges argumentó que la impugnación fue resuelta apegada a los estatutos, pero ante la lluvia de quejas que le plantearon en ese momento reconoció que quizá le faltó suspender la asamblea, pero no lo hizo porque se desarrolló apegado a los lineamientos de la convocatoria y había quórum.

“Llevamos 320 de 323 asambleas delegacionales y solo esta impugnación he recibido”, señaló la presidenta del comité electoral.

“Yo soy imparcial, no me dieron ninguna orden por el secretario (Ricardo Francisco Espinosa Magaña, líder de la Sección 33), lo que me plantearon ya está respondido conforme al estatuto”.

Tras exponer sus alegatos y conocer la firmeza del resolutivo, Lina Ayora firmó de recibido el dictamen bajo protesta, pero también exigió les den posesión de las dos carteras sindicales que les corresponde como segundo lugar: la secretaría de Previsión y Asistencia Social, que ella presidirá con el maestro Jorge Sosa Amaya, como suplente; y la secretaría de Orientación Ideológica, cuya titular debe ser Rita Evelia Novelo Dzul, y el suplente Juan José Morales y Bacelis.

De nuevo se encendió la indignación del grupo inconforme porque la presidenta del Comité Electoral les informó que en 15 días estará lista el acta de asamblea y solo lo entregará al ganador, que es el profesor Francisco Fuentes Baranda.

La maestra Lina Ayora expuso que el propio Fuentes Baranda y los otros secretarios delegacionales de la Mérida D-IV-1 ya entraron en funciones, pero ellos tendrán que esperar hasta que los convoque el secretario electo de jubilados y pensionados.

“No nos hacen gente, ellos ya están trabajando desde el día siguiente de la elección”, dijo la candidata.

“Cuando nos acercamos al profesor Frank Fuentes para preguntarle cuándo tomaríamos posesión de nuestras secretarías, nos dijo que hasta que el maestro Francisco Fuentes diera las indicaciones”.

“¿Dónde está que se apegan a los estatutos? Es pura mentira, ya estamos hartos. Ya sabíamos que no procedería la impugnación, ¿para qué arman tanta faramalla si saben a quién van a imponer?, no hay democracia sindical. ¿Dónde está nuestro secretario nacional del SNTE (Alfonso Cepeda Salas) que no escucha ni leyó nuestra impugnación?

“¿A quién vamos a recurrir si él no atiende los problemas sindicales?, quiere decir que porque somos jubilados y pensionados nos van a hacer a un lado, vamos a seguir peleando para que nos tomen en cuenta”.

Para tratar de descalificar sus protestas, algunos delegados sindicales actuales argumentan que la maestra Lina Ayora está siendo manipulada por su compañero Sosa Amaya.

“A mí nadie me manipula, soy independiente, preparada, no necesito de padrinos para realizar alguna diligencia, lo que recibo de mis compañeros jubilados y pensionados es apoyo porque ellos también quieren un cambio sindical”, señaló la candidata.

Los docentes que acompañaron a la maestra Lina Ayora lamentaron que no respeten los propios estatutos sindicales, pero tienen dignidad y continuará luchando para que haya respeto a todos los trabajadores, activos y jubilados, para que haya una verdadera democracia, principalmente ahora que se acerca la renovación de la directiva de la Sección 33 del SNTE porque el período del maestro Espinosa Magaña vence el 29 de marzo próximo.