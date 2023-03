Semana de innovación y emprendimiento Anáhuac Mayab

I.S.

La Anáhuac Mayab se consolida como la universidad de la innovación y celebra toda una semana dedicada a potenciar el espíritu emprendedor de su comunidad a través de diversas actividades entre las que destacan las A-Talks, una serie de charlas en la que expertos en el ramo financiero y de negocios pudieron compartir su experiencia con los asistentes.

En la primera charla, bajo el tema “el papel de la innovación para el desarrollo exponencial de las empresas”, participaron Ramón Scott, presidente de InnovaRe Capital que ofrece soluciones integrales en agronegocios para el sector primario y secundario, apoyando también las actividades pecuarias y acuícolas; Juan Pablo Visoso, CEO de Riverston Holdings, firma multinacional de capital privado con sede en Nueva York enfocada en adquisiciones apalancadas, capital de crecimiento e inversiones crediticias en los sectores de la industria energética y la industria de la energía eléctrica y Santiago Mancebo, director general de Bterra, subsidiaria de Bepensa, grupo empresarial yucateco con más de 75 años de experiencia en el desarrollo grandes proyectos inmobiliarios en esquemas B2B y BTS con operaciones en México, Estados Unidos y República Dominicana.

En la segunda A-talk participaron Juan Manuel Díaz Ponce, consejero y accionista de Bepensa y CEO de Vive Peninsular; Felipe García Ascencio, presidente ejecutivo y director general de Grupo Financiero Santander y estuvo moderada por el rector Ing. Miguel Pérez Gómez, quien agradeció a los asistentes la generosidad de compartir su experiencia con cientos de jóvenes que están en camino de emprender o consolidar sus emprendimientos para convertirse en los futuros hombres y mujeres de empresa. El tema abordado en la charla fue “Estrategias clave de innovación y emprendimiento para el desarrollo de la región”.

La última A-talk con el tema “Tecnología y escalabilidad” contó con las historias de éxito de Carlos Vela, Fundador de Dacodes, desarrolladora de software y de transformación de alto impacto para diversas organizaciones en México, empresa asociada de tecniA, el parque tecnológico y de innovación Anáhuac Mayab; Nacho Álvarez, fundador de Moneypool, plataforma para hacer y recibir pagos con cualquier persona o grupo de personas, sin necesidad de compartir datos bancarios y Jerónimo Creel, fundador de Ekatena, plataforma en línea de predicción de riesgos y seguimiento a clientes y proveedores que mejora la toma de decisiones del negocio.

La conclusión de las charlas fue la imperante necesidad de que las empresas sigan integrando e impulsando la innovación en sus procesos, infraestructura y personas a la par de la responsabilidad social.

Durante esta semana se realizó también la “Cueva de Leones” evento cierre del ejercicio académico Uchallenge®, una experiencia que forma parte de la Ruta de Emprendimiento® y que consiste en un concurso de emprendimiento universitario que culimna con un pitch, calificado por jueces de primer nivel representados por Ana Paulina López Laviada, Directora adjunta de Polpusa; Daniela Ortiz Lezama, Vicepresidenta de mercadotecnia de Natura &Co; Evaristo Babé, Cofundador y CEO en Pulpo, un software as a service que ayuda a sus clientes a automatizar la gestión de cualquier flotilla vehicular, también creador de Sin Delantal, el servicio de comida a domicilio, que posteriormente fue vendido a nivel global a Just Eat y Edgar González, director de Negocios Internacional y el MBA en la Universidad Anáhuac México, campus Norte.

En esta edición de Uchallenge participaron 3,186 alumnos de 2° y 4° semestres. Los de segundo semestre resolvieron un reto empresarial en más de 60 empresas participantes, mientras que los equipos ganadores del 1°, 2° y 3° lugar de Uchallenge serán acreedores a capital semilla para cubrir costos de apertura para un nuevo negocio que incluye el registro de marca, creación de landing page y la constitución legal de la empresa.

Entre las ideas de negocios creadas por los alumnos de diversas licenciaturas quienes se integran en equipos multidisciplinarios se encuentran, productos de biodegradación de plástico, textiles hechos a partir de desecho orgánico, plataformas tecnológicas de comercio justo, reutilización y reciclaje y bebidas energéticas sin cafeína, entre otras.

La semana de la Innovación y el Emprendimiento culminó con “The Maker Fest” un animado escaparate en el que los emprendedores Anáhuac Mayab tienen la oportunidad de acercar sus productos y servicios a la comunidad en general; en esta tercera edición del festival participaron más de 60 emprendedores, muchos de ellos con ideas de negocio incubándose en el parque TecniA, o bien empresas ya constituidas participando en el programa de aceleración de empresas.- I.S

