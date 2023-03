Iniciativas por aprobarse; en beneficio de mujeres y niños de Yucatán

El Congreso del Estado aprobaría en los próximos días las reformas para que en Yucatán se consideren los ataques con ácido como una forma de atentar no solo contra la integridad corporal de las víctimas, sino como un ataque contra la vida misma de las mujeres.

También para aumentar la pena para quien cometa delitos que atenten contra la libertad sexual, en específico abuso sexual infantil.

De igual forma, tienen en puerta la aprobación de reformas para robustecer el Código Penal y Familiar del Estado en materia de protección a grupos vulnerables, tal como mayores de edad, embarazadas y en situación de abandono, que quienes influyan para el consumo del tabaco sean sujetos a penalidades bajo el tipo penal de Corrupción de Menores e Incapaces.

Como parte de las sesiones de comisiones ayer en el Congreso, en solo cuatro minutos la de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal distribuyó y se prepara para desechar las iniciativas de los ayuntamientos de Tekax y Hoctún.

El primero pide autorización para contratar un crédito y el segundo para cambiar su ley de ingresos, ambos con el fin de hacerse de recursos para pagar laudos perdidos ante ex trabajadores municipales.

Carmen González Martín, diputada del PAN, como integrante de esta comisión recordó que desde la sesión anterior se dijo que estas iniciativas de los municipios por los laudos que perdieron son solo “chicanerías” para evadir su responsabilidad y no pagar estos adeudos que tienen con sus ex trabajadores y definitivamente no procederán.

Previo a esta comisión, en la de Justicia y Seguridad Pública su presidente Gaspar Quintal Parra, diputado del PRI, pidió los proyectos de dictámenes para aprobar en subsecuentes sesiones sobre los temas de traductores e intérpretes, abuso sexual infantil, y sobre el consumo de tabaco dentro del delito de corrupción, que luego de ser dictaminados se turnarían a una sesión plenaria para su aprobación final.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA