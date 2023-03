USEM en Mérida: ven esperanzas en el futuro

Eugenio Cárdenas Zaragoza, presidente de la Confederación USEM, es claro cuando dice que hay que pensar en los jóvenes, pues han demostrado que quieren un México mejor.

“Los jóvenes quieren ver un México mejor. Eso es lo que me hace soñar y me hace sentir que lo que estamos haciendo en la USEM (Unión Social de Empresarios de México) tiene trascendencia”.

En entrevista con el Diario luego de inaugurar el Encuentro Nacional USEM Joven, Cárdenas Zaragoza señala que, así como se piensa en el futuro y en los hijos, también hay que pensar en los jóvenes.

“Me emociona que en este segundo encuentro se reúnen jóvenes de todo México para venir a demostrar que la unión hace una cosa maravillosa: tener esperanza”.

Sin embargo, señala que para que un joven sea un buen líder tiene primero que respetar su origen, aceptarse con sus cualidades y, sobre todo, soñar para hacer con su hoy un mejor mañana.

“Cualquier joven puede ser líder, pero una de las partes que más me gusta y más aprecio es que con nuestra cultura, independientemente del lugar donde vengamos, podemos llegar a ser líderes aceptándonos y con nuestras fortalezas hacer cosas que no pensamos que se puedan hacer, es allí donde empiezan los sueños y los milagros”.

Sobre los retos a los que se enfrentan los jóvenes, Cárdenas Zaragoza señala que el principal es luchar solos.

“Antes teníamos ciertos apoyos, pero el día de hoy que no tenemos ningún apoyo, pues es como otro reto más para jalar la carreta. Y decir: sí, mi idea, mi propósito, mi sueño tienen valor y que no exista algo que me lo pueda quitar o alejar”.

“Hoy tenemos que empoderar más al joven para que en esa parte donde están los principios, que es lo que en la USEM impulsamos, respeten su dignidad, respeten su persona, respeten sus sueños y, sobre todo, atesoren con trabajo y esfuerzo un mejor mañana”.

El presidente de la USEM también señala que, contrario a lo que se piensa de que los jóvenes no están comprometidos con su entorno, el entorno no está comprometido con el joven.

“Hay que quitar esa nube, quitar esa telaraña que pueda tener el entorno para que ellos (los jóvenes) se avienten, bajo su propio criterio de fuerza, a hacer la diferencia, tomando en cuenta que como personas tienen el derecho de triunfar”.— IVÁN CANUL EK

Por ello, celebra que los jóvenes hoy, sin tener todo lo que en el pasado uno hubiera pensado que se necesita para poner una empresa, se atrevan a hacer la diferencia.