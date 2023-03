Jóvenes hacen parada en Mérida en su recorrido por América del Norte

Con el propósito de volver a sentir la libertad, buscar una manera de vivir con su discapacidad e inspirar a más personas que tuvieron que adaptarse a un fuerte cambio en sus vidas, el belga Michiel Desmet decidió hacer un viaje con el que intentaría romper un récord Guinness: el viaje en “handbike” más largo del mundo.

En 2013, durante un viaje a Tailandia Michiel Desmet sufrió un accidente. El autobús en el que viajaba cayó a un barranco, lo que le causó heridas graves en la espalda, perdiendo la movilidad de las piernas.

Durante años se sometió a tratamientos en Barcelona, España y Cambridge, Reino Unido, logrando recuperar la movilidad de sus piernas en 2018.

Actualmente Michiel puede caminar distancias cortas con ayuda de muletas, por lo que la mayor parte del tiempo usa una “handbike” (vehículo impulsado mediante la fuerza de los brazos)

“Con la ‘handbike’ me siento libre, ha sido como recuperar mi libertad, ya que es más rápido que una silla de ruedas convencional”, indica el joven.

Michiel, que siempre ha sido amante de los viajes, sintió que debería inspirar a más personas, por lo que decidió realizar un viaje en su “handbike” para demostrar su fuerza y libertad.

“Me gustaría demostrar a esas personas que tienen discapacidad que todo es posible. Pueden hacer lo que las demás personas pueden hacer. Pero también quiero demostrar a las personas que no tienen discapacidad cuáles son las posibilidad de las personas que sí tienen alguna discapacidad”, indica el joven belga.

Michiel soñaba con realizar este viaje, pero no había encontrado a la persona ideal para acompañarlo, hasta que conoció a su novia, la italiana Chiara Maffina, quien sin dudarlo decidió acompañarlo en esta gran aventura.

El viaje que les daría el récord Guinness por la distancia más larga recorrida en “handbike” consta de más de 8,500 kilómetros, que van de Anchorage, Alaska, a La Paz, Baja California Sur.

Para poder recibir el título, los jóvenes tenían que llevar un GPS, documentar todo el recorrido con fotografías, vídeos y un libro de evidencias donde recaudaban firmas en determinadas paradas. No podían recibir ayuda para trasladarse: nada de camiones, motocicletas o cualquier tipo de remolque que les acortara distancias, todo tenía que ser en sus bicis.

“Para hacer este tipo de récord necesitas seguir algunas reglas. No puedes utilizar el transporte público, no puedes pedir ‘ride’, no puedes hacer pausas de más de dos semanas, entre otras cosas”, relata el joven.