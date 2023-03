La Muestra de Oaxaca en Mérida registra buena aceptación

MÉRIDA, Yucatán.— Paciente, en cordial y alegre charla con sus amigas en una banca del parque de Santa Ana, cerca del puesto de helados oaxaqueños, la joven Bertha Euán Canche esperó que cuajaran las famosas nieves de ricos sabores para que complete el día de recorrido en el Festival de Oaxaca y la Guelaguetza en Mérida.

Las tres amigas fueron hoy domingo a la muestra oaxaqueña, dicen que no se pierden ninguna de estas demostraciones de artesanías, gastronomía y productos oaxaqueños, llegaron antes que el parque de Santa Ana sea invadido por el tumulto de gente que también aprecia el arte, comida y artesanías de esa entidad.

Comedor al aire libre de la cocina oaxaqueña

Desde las 9 de la mañana, hora de apertura de los puestos y del comedor al aire libre de la comida típica oaxaqueña, la gente paseó, preguntó y compró productos de ese estado, por lo que al mediodía la afluencia fue muy alta, pero en la tarde noche aumenta en forma masiva porque ya bajó la intensidad de la radiación solar y el clima es más agradable para el paseo.

El pequeño restaurante al aire libre de comida típica oaxaqueña estuvo lleno en todo momento, quizá porque la preparación al momento de las tlayudas, quesadillas de comal, enmoladas, carne asada, tamales, las memelitas y mole negro despiden un aroma más intenso que los guisos típicos yucatecos como la cochinita, pavo relleno, lechón al horno, los tamales, salbutes y panuchos que también ofrecieron puestos del mercado de Santa Ana.

Competecia entre la gastronomía oaxaqueña y yucateca

Hay una franca competencia entre la gastronomía típica yucateca y oaxaqueña en Santa Ana, pero en ambos lados se dieron un mano a mano en la captación de comensales, tanto de turistas como de gente local, por lo que sin duda los expositores aumentaron significativamente sus ventas.

La joven Bertha Eúan aceptó contar al reportero la experiencia de su vista a la feria oaxaqueña en Santa Ana.

“Siempre que viene vengo a visitarla, hace dos años cuando estuvieron aquí en este parque vine, cuando están en el parque de La Paz también voy, donde vayan los sigo”, relató. “De todo, me gusta su gastronomía. Vengo a comer las tlayudas, es un clásico junto con los helados. La ropa de bordados sí me gusta, a veces me compro alguna blusa porque son muy coloridas, pero espero

el último día porque sé que bajan sus precios. Hoy vine a comer y pasear los puestos para conocer los productos”.

Con entusiasmo, Bertha Euán repitió varias veces que las tlayudas le encantan, no las deja pasar cuando viene la muestra oaxaqueña a la ciudad. Son muy ricas, le gusta la combinación de sabores con la tortilla crujiente.

“Es como si estuvieras comiendo una pizza, pero con sabores típicos de Oaxaca. El de quesillo, de chorizo y cecina son un clásico, son muy ricos, al igual que sus salsas”, explicó la señorita. “Es muy agradable al gusto del paladar, es la diferencia que tienen con la comida yucateca”.

Nieves oaxaqueñas

Remata el paseo de dos o tres horas en la muestra y su desayuno, con un rico helado de “Nieves oaxaqueña” que ofrece 28 sabores en un stand que siempre está lleno de gente. Incluso, en plena preparación al momento con giros del cilindro y el batido, la gente ya esperaba que quedara con consistencia para comprar.

“Estamos esperando que cuajen los helados para comprar”, dijo Bertha Euán.

“Me gusta mucho el de sabor de pétalos de rosa, beso de ángel que es de cereza y almendras, son mis helados favoritos”.

Eventos artísticos de Oaxaca y Yucatán

Ella y sus amigas no se quedaron a los eventos artísticos. Es muy bonita la actuación de los artistas oaxaqueños y yucatecos que participan, pero los espectáculos son a las 6 de la tarde. Y no les gusta estar entre demasiada gente, no se disfruta ni pueden comprar o admirar los productos de los puestos porque acude muchísima gente.

“Son comerciantes que les gusta vender, te explican sobre los bordados, el textil, los precios, si es pintada o hecha a mano, pero lo más padre es que aceptan tarjetas bancarias, ya no tienes que cargar dinero en efectivo, ya se adaptaron a las necesidades del cliente”, señaló la joven entrevistada.

“Es mi primer domingo, regresaré el último día para comprar alguna ropa típica”.

Bertha confiesa que en lo personal le gusta que este festival oaxaqueño se instale en la explanada del parque de La Paz porque le queda cerca de su casa, pero ella y sus amigas van donde vaya esta muestra. No tienen inconveniente por el sitio. Incluso, le gustaría que el festival estuviera dos veces al año en Mérida porque en verano puede comprar ropa típica para

su uso en esta época de fuerte calor y para diciembre para que compre regalos distintos a la oferta de la ciudad como licores, joyería, pulsos, ropa bordada.

Horario de apertura: desde las 9 de la mañana

La visión de esta joven visitante fue confirmada por expositores de Oaxaca, quienes reportaron alta afluencia en los corredores de toldos y restaurante de comida típica.

“Siempre que venimos a Santa Ana nos va muy bien, hay mucha respuesta de los yucatecos y es una zona turística”, destacó Josefa García, de la empresa Nieves Oaxaqueñas.

“Invitamos que vengan a esta feria oaxaqueña que termina el próximo domingo 19, abrimos de las 9 de la mañana hasta pasada las 10 de la noche. Nuestras nieves son exquisitas, tenemos de leche quemada, guanábana, piña colada, maracuyá, beso oaxaqueño, beso zapoteco, mamey, limón rayado, flor de piña, mango con chile, tamarindo, nuez, entre otros sabores. Vengan a desayunar las tlayudas, pan de nata calientito, recorrer los puestos de artesanías, la de blusas bordadas a mano, vean la jovería de filigrana, tenemos una pequeña variedad de lo mucho que tiene Oaxaca, y no se olviden de su postrecito de nieve a su gusto”.

15 años en Mérida

La empresaria recordó que el festival de Oaxaca lleva 15 años en Mérida, la gente ya conoce esta muestra, la espera y compra, disfruta los festivales artísticos y espera con ansias la presentación del bailable de la Guelagueza, que será el próximo domingo 19 en la tarde.

“Gracias a Dios hay buena respuesta, las ventas son muy buenas y todo el día viene mucha gente. Se llena la exposición, además, el calorcito de la ciudad nos ayuda a vender más nieves. Los cilindros de 20 litros de nieves se agotaron el sábado, esperamos que hoy domingo también se nos acabe. Traemos 28 sabores diferentes y combinados. Ya vamos por el tercer día y nuestras

nieves se agotan”.

Otra expositora del festival oaxaqueño, Eliza Choncua Grande, también afirmó que les va bien en el parque de Santa Ana. Tienen muchas visitas, a la gente le encanta las artesanías y a ella en particular le gusta que las personas pregunten, toquen la mercancía y compren su joyería de filigrana bañado de oro amarillo.

“Hay mucha gente acá, nos está yendo muy bien, nos están comprando turistas de otros países que están por estos rumbos”, dijo la joven artesana.

“Como es una zona turística, hay mucho turista, vienen, pregunta y compran, principalmente los gringos. Nos beneficia estar aquí en el parque de Santa Ana, está más céntrico y la gente camina mucho por estos rumbos”.

Artesanías de filigrana

No pudo calcular cuánta gente asiste por día, pero sí es mucha, se amontonan en los puestos y donde venden la comida típica oaxaqueña.

Ella vende aretes y collares de filigrana en oro laminado que un grupo de artesanas elabora a mano. También ofrece blusas, vestidos y huipiles bordadas a mano procedentes de Juchitán y del Istmo de Tehuantepec. Vende joyas de fantasía llamados collares ahogadores que son parte de los accesorios originales de las mujeres tehuanas.

“Los visitantes se asombran al ver todo esto que realizamos a mano, les encanta todo lo que traemos, les llama la atención los bordados y se admiran que todo este arte se realice a mano”, indicó.

“Somos un grupo artesanal, unidos y constituidos en la asociación Oaxaca arte, fiesta y tradición. Viajamos por toda la república ofreciendo los productos oaxaqueños. Ya estuvimos en Acapulco, en Ciudad de México y ahora en Mérida, pero la verdad, donde nos va mejor es aquí en Mérida, nos va súper bien en nuestras ventas. Ya nos esperan, saben que venimos cada año y están pendientes de nuestro festival”.

Botanas oaxaqueñas

Jesús Ángel Gallardo Sánchez, del puesto botanas oaxaqueñas Tanguyu, que en mixteco significa “muñeca de barro”, también informó que los meridanos los han recibido muy bien. Les va muy bien en sus ventas, en este parque hay mucho movimiento de clientela, y ve que es la misma afluencia al del parque de La Paz, con la diferencia de que en Santa Ana acuden muchos turistas, y

en La Paz mucha gente local.

Vende botanas de ajo frito, chapulines tostados y de gusanos, chapulines con sal y limón, al mojo de ajo, enchilados, bebidas tejate, pozol y champurrado, garapiñados, entre otra variedad.

Dice que ante tan buena aceptación, le gustaría que este festival vaya después a la explanada de La Paz para que la gente de ese rumbo tenga oportunidad de disfrutar todo lo que traen de Oaxaca.

En cada uno de los puestos del parque de Santa Ana, los oferentes invitan a los paseantes para que pregunten sin compromiso.

Hay una amplia oferta de productos oaxaqueños en esta muestra, que inició el viernes último y concluye el domingo 19. Entre esta oferta, además de la comida típica, ropa bordada y artesanías, los expositores ofrecen semillas transformadas en alimento saludable como girasol al natural, salada, enchilada, garapiñada y al mojo de ajo, malanga natural y enchilada, chapulines con cacahuate, maíz y plátano horneado, churritos de amaranto y lenteja salada o enchilada.

Mezcal para "quitar la angustia"

Ofrecen mezcal 100% de agave que, según dice la publicidad, “quita la angustia, extingue la culpa, hace olvidar, suelta la lengua, afloja la ropa, te aleja de la oficina, lima asperezas, arregla corazón rotos, te vuelve amigable, sirve de aperitivo y hace que se te olvide el hambre”.

También hay dulces y galletas de café y vinos curativos a base de arándano, uva, granada, que tienen propiedades que fortalece el sistema inmunológico, previene la vejez prematura, regula el sistema cardiológico, reduce la presión arterial, es antiinflamatorio o es un poderoso anti oxidante.