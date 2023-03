Rápido y furioso en Ciudad Caucel: sujeto estrella su auto contra un puesto de comida

MÉRIDA.- El conductor de una camioneta estrelló su vehículo contra un puesto de comida, dejando a tres personas lesionadas.

De acuerdo con el reporte, el hombre circulaba a exceso de velocidad y con aliento alcohólico, cuando de un momento a otro no se fijó de un tope y se lo "voló".

Los hechos se dieron alrededor de las 20 horas del lunes, cuando el conductor transitaba de Sur a Norte sobre la avenida 106 del fraccionamiento de Ciudad Caucel.

De acuerdo con testigos, el guiador iba sobre la calle 39, donde no se percató de un tope y al cruzarlo a gran velocidad perdió el control de su camioneta e impactó contra un puesto de comida ambulante, en el que se encontraban dos empleados y una mujer que se dirigía a consultar de manera particular a un doctor particular.

Personas que se percataron de los hechos de inmediato llamaron al número de emergencias 911. De inmediato se presentaron en el sitio elementos de la Policía Estatal y paramédicos que atendieron a los lesionados.

Se quedó sin frenos, dice

Afortunadamente los empleados solo resultaron con golpes, mientras la mujer -de aproximadamente 55 años- presentó posible fractura en la cadera. Todos fueron trasladados al hospital O'Horan para su atención, a petición de los familiares.

Por su parte el causante quiso alegar que su camioneta se había quedado sin frenos.

Por no contar con un seguro vigente contra siniestros, el sujeto fue remitido ante el ministerio público para la atención de su caso.