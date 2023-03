Día de la Mujer 2023: Vila pide que 'salgan muchísimas mujeres' a la marcha del 8M

En vísperas del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este miércoles 8 de marzo, el gobernador Mauricio Vila Dosal dijo que espera salgan muchísimas mujeres a marchar, hasta las que trabajan en el gobierno de Yucatán.

Sin embargo, el mandatario también espera que se trate de una marcha pacífica y cívica, "que refleje la forma de ser y el comportamiento de las y los yucatecos”.

Mauricio Vila anuncia medidas por los derechos de la mujer en Yucatán

En el marco de la firma del convenio de colaboración entre el Poder Ejecutivo y el Judicial yucatecos, Vila Dosal anticipó acciones que emprenderá su administración para reforzar los derechos de la mujer en Yucatán.

Entre ellas, mencionó la iniciativa para crear la Ley Monzón , que hoy solo existe en Puebla, para que los feminicidas o agresores de mujeres pierdan la patria potestad de sus hijos, y la apertura de centros de protección a mujeres en el interior del Estado.

En su discurso durante este evento del convenio, Vila Dosal recordó que como parte de las celebraciones por el Día de la Mujer 2023 se convocó para una marcha mañana y comentó que espera “que salgan muchísimas mujeres a marchar” que ayuden a que este tema se visibilice cada vez más.

"Aquí no hay restricciones", dice Vila Dosal por la marcha del 8M

“Le vamos a dar autorización para que todas las mujeres del gobierno del Estado puedan ir a marchar si así lo quieren hacer, libremente, porque no aquí no hay restricciones, que no digan que el gobernador no quiere, etcétera, etcétera,”.

Pero quizás porque en las anteriores se registraron actos de vandalismo sobre todo contra monumentos históricos, agregó:

“Pero ojalá sea una marcha pacífica y cívica, que refleje la forma de ser y el comportamiento de las y los yucatecos, así que pues en hora buena”.

Vila Dosal aprovechó que estaba en el evento Víctor Hugo Lozano Poveda, presidente de la Junta de gobierno del Congreso, y afirmó que “...vamos a proponerle al Congreso del estado la iniciativa de la Ley Mozón, en la que aquellos que han sido condenados por feminicidio pierden automáticamente la patria potestad de sus hijos".

Yucatán también tendría Ley Monzón

Cabe señalar que esta Ley Monzón solo la tiene el Estado de Puebla y lleva ese nombre inspirada en el caso de la abogada feminista Cecilia Monzón, asesinada hace un año y cuyo principal sospechoso es el padre de su hijo.

Vila Dosal citó que decidieron presentar esta iniciativa en Yucatán porque platicando con María Fritz Sierra, secretaria general de Gobierno, les parece increíble que el mismo feminicida quiera seguir teniendo la patria potestad de los hijos, cuando fue quien cometió el delito.

“Ya serán las y los diputados si deciden aprobarla o no, donde además de que sean feminicidas también incluirán que pierda la patria potestad de los hijos quienes sean condenados por actos de violencia en contra de las mujeres, porque aquí en Yucatán queremos hacer las cosas bien y queremos poner todos los candados para que quienes violentan a las mujeres por cualquier motivo, no se salgan con la suya”, advirtió.

Anuncian nuevos Centros Regionales Violeta en Yucatán

Al continuar con los anuncios, el mandatario estatal dijo que durante este año abrirán dos nuevos Centros Regionales Violeta,, además de los 34 que ya existen, y estarán en los municipios de Buctzotz y Ticul.

“Y también quiero comentarles de un programa que tenemos, porque esto es importante que lo sepan, se llama ‘Mujeres con vivienda segura´", añadió.

Y explicó que el programa es para las mujeres que son víctima de violencia y piensan que si se van de la casa de qué vivirán, a donde irán y cómo se van a mantener.

"Por eso lamentablemente muchas veces se quedan y aguantan porque piensan en sus hijos, ahora cuentan con refugios donde les dan apoyo, asesoría y hasta el pago de tres meses de renta”, apuntó.