La gubernatura en 2024, entre los anhelos de Rommel Pacheco

Hay que esperar se acomode el ajedrez político para decidir cuál sería la siguiente posición en la política yucateca, “hoy si me preguntas que quisiera, obviamente todo mundo espera lo más grande que tienes en tu estado “, expresó ayer Rommel Pacheco Marrufo, medallista olímpico y diputado federal panista al hablar sobre sus aspiraciones políticas.

“¿Qué viene para mí en política? Siempre lo he dicho, así como en el deporte tenía prioridades y metas que era ir al mundial, a juegos olímpicos, ganar medallas, en la política es crecer, y algún día yo lo he dicho, me gustaría ser gobernador como cualquiera que aspira, claro que sí, y no sé más adelante hasta estar en Los Pinos en la presidencia”, expresó.