Alistan próxima convención en Mérida

En la 86a. Convención Bancaria a realizarse en esta ciudad la próxima semana por la Asociación Mexicana de Bancos se abordarán temas para la continuidad o extinción de los bancos, y será el marco para el cambio en la presidencia de esta organización banquera.

De acuerdo con el programa de actividades de esta convención denominada, “Retos y Oportunidades: Inclusión, sostenibilidad y nearshoring”, que tendrá como sede el Centro Internacional de Congresos, está previsto que se inicie el jueves 16 próximo, a partir de las 16 horas, y concluya al día siguiente a las 20 horas con un concierto.

El primer día en la sesión plenaria e inaugural se ha considerado la intervención de siete oradores, el último que figura en la lista es Andrés Manuel López Obrador presidente del país, aunque hasta ayer, de acuerdo con los organizadores del evento, no estaba confirmado.

A las 17 horas estará libre el acceso para dicha sesión, que está previsto se inicie a las 6 de la tarde con la presentación presídium, para que en seguida el gobernador Mauricio Vila Dosal dé la bienvenida, y dar paso a Jesús de la Fuente Rodríguez, presidente de la Comisión Nacional Bancaria, quien emitirá su mensaje.

Posteriormente a las 18:40 horas emitirá su mensaje su mensaje Gabriel Yorio González, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, y en seguida hará lo mismo Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México, y los demás oradores serán Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público; y Daniel Becker Feldman, presidente saliente de la asociación.

Para cerrar las actividades por esa noche, Banorte ofrecerá un coctel de bienvenida en la explanada de la sede.

Al día siguiente se reanudan las actividades a las 9:30 de la mañana con la primera conferencia denominada “Banca: transformación o extinción”, a cargo de Brett King, de World Class Leader in the Futurist arena and globally dominant in the field of Banking and Fintech.

A las 10:20 está prevista la conferencia “Perspectivas económicas: recesión o desaceleración”, que ofrecerá Raghuram Rajan, gobernador del Banco de Reserva de la India. Luego habrá un receso y la jornada se reanuda a las 11:25 a.m., con un mensaje del gobernador Vila Dosal, y la última conferencia será “Cómo llegar a la cima en un mundo de baja inclusión”, y de nuevo entrarán en receso.

A las 14 horas se realizará la ceremonia de entrega de mazo de mando y clausura, en la cual el presidente saliente Daniel Becker Feldman emitirá un mensaje, al igual que Julio Carranza Bolívar, el entrante.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA