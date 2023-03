Ven beneficios con los cambios del Va y Ven

El presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo en Yucatán (Canapat), Eduardo Córdova Balbuena, afirmó que el Sistema de Transporte Sustentable Va y Ven es un modelo de movilidad exitoso para la sociedad que hoy siente que tiene un transporte público de calidad mundial.

Por esta razón, dijo, acepta los nuevos precios de las tarifas, no por la comodidad y confort de los modernos autobuses europeos, sino porque ahorra tiempo de traslado y eso significa calidad de vida.

Incluso, afirmó que este cambio de modelo del transporte urbano en Mérida es justicia social porque es accesible para todas las personas y evoluciona con el cumplimiento de la pirámide de la movilidad urbana: primero los peatones, segundo los ciclistas, tercero el transporte público y de último los automóviles.

Después informó que el Grupo Mobility ADO, del cual es gerente peninsular, participa en este nuevo modelo de transporte urbano con 22 autobuses clase 6 en la ruta Circuito Periférico, que es un éxito y los vehículos van al 100% de su capacidad, de 80 pasajeros por unidad.

Las otras rutas Va y Ven, como Circuito Metropolitano y Aeropuerto, lo operan concesionarios orgullosamente yucatecos de toda la vida, que evolucionan con este nuevo modelo por el bien de la sociedad yucateca.

¿Cómo ve los cambios en el transporte público de Mérida?, se le preguntó en entrevista colectiva.

“Es extraordinario, no podemos aspirar a tener una sociedad competitiva y mejor calidad de vida si no hay un sistema de movilidad o multimodalidad integrado y consciente de ser respetuoso con el medio ambiente, con los peatones, ciclistas, que pacifique el tráfico, que disminuya las partículas suspendidas, que disminuya los accidentes”, respondió.

“El modelo Va y Ven conlleva todo esto, conlleva una lógica que mediante la tecnología con un mejor tipo de vehículo, mejor capacitación de los operadores, que pacifique estos elementos, que mejore la calidad de vida, haga justicia social a través de la movilidad con un autobús que integra un concepto de que puedan subir personas con discapacidad, que pueda tener estos sistemas de apoyo, y el monitoreo en tiempo real que hace que se cumpla la calidad del servicio”.

Hoy no se aprecia la mejora del servicio del transporte público, expuso, y no lo ven los que viven en Mérida por dos motivos: uno, el sistema tiene que complementarse, ahora va por etapas y es lo correcto, por eso no se dimensiona todo el bienestar que traerá, y dos, es lo que no se ve, los comentarios de los estados vecinos y todo México que valora lo grandioso que está haciendo Yucatán en su sistema de movilidad, que se atreve a evolucionar, que está evolucionado en un sentido de cumplir la nueva pirámide de la movilidad.

Y tienen lógica estos cambios, refirió, porque los autos complican las vialidades, aumenta el tema de las partículas suspendidas, ocasionan más accidentes y ruido. Por ello hay que tener un modelo que haga sentido esta lógica de mejora y que le dé esta visión de futuro, y ya lo está haciendo Mérida.

Se le planteó que antes los usuarios protestaban por el aumento de 20 o 50 centavos, pero hoy pagan tarifas de 12 pesos.

“Es lógico este cambio de modelo. No es por el confort del autobús, es una lógica de tiempos y movimientos que al fin del día es calidad de vida”, explicó.

“Si antes querías ir del punto A al punto C, debías tomar dos transbordos como mínimo”, respondió. “Cuando rompes esta lógica histórica tradicional y buscas que el tiempo y el movimiento de las personas disminuyan, ahorras tiempo y dinero. Si hoy reduces 20 minutos de viaje, también están ahorrando dinero”.

“Si antes gastabas 42 pesos en pasajes al día o tenías un cochecito que gasta gasolina que es cara, en un viaje puedes tener ahorro de tiempo y dinero. En las encuestas que realiza la empresa, una persona nos dijo que antes usaba su cochecito, hoy lo dejó y va en el ‘Va y Ven’ porque gasta menos”.

“Cuando entre en operación el sistema de transbordos con el pago de tarjeta inteligente, el costo será mínimo en las conexiones, lo cual es maravilloso”.

“Recordemos que el modelo ya cambió. Hoy el modelo tradicional que todavía existe en muchas ciudades de México y Latinoamérica es que las tarifas las impone el gobierno y el concesionario no podía proponer aumentos. Si el costo de operación aumentaba, iba en detrimento del servicio”.

“Si la sociedad se quejaba del aumento es porque usaba autobuses deteriorados, el conductor lleva como carga no como personas a los usuarios, tardan mucho en llegar, no realiza bajadas donde quiere la gente; con el modelo actual del Va y Ven, el gobierno de Yucatán paga por kilómetro que recorran los autobuses, están alineados a índices de calidad del servicio y en ese sentido calcula los pagos”.

“Hoy, todos los costos tienen un margen de ganancia para los concesionarios y está ligado a la calidad del servicio”.

También se le preguntó sobre los accidentes de los nuevos autobuses del Va y Ven.

En el caso de la ruta Circuito Periférico, que opera Mobility ADO, afirmó que el factor de incidentes es muy pequeñito. En casi dos años de operación tuvieron tres casos importantes, algunos no fueron culpa del operador y los otros fueron incidentes ocasionados por el tránsito y la distracción de los conductores causantes.

Sin embargo, son miles de viajes que realizan y el factor de siniestros es muy bajo. Incluso, la empresa y operadores tienen que cuidar las unidades y cumplir con todos los lineamientos del Imdut porque los evalúa y no pueden tener en circulación vehículos con algún golpe, con pintas o con el panorámico o ventana dañados, porque disminuye la flota y va en detrimento de las ganancias de la empresa.

“En la ruta Periférico tenemos 22 unidades, apenas detectamos alguna pinta o avería lo metemos al pit de reparación y lo regresamos al servicio porque son parte del proceso de pago”, dijo. “Nuestro factor de cumplimiento de operación está arriba del 98%, que es otro medidor de calidad del servicio”.

“Con el modelo antiguo, si tenías problemas retirabas la unidad porque era riesgo para los pasajeros, pero hoy, si lo retiras no te pagan. Tenemos un autobús fuera de circulación por un incidente, pero hoy regresará a la ruta”.

¿Es rentable este modelo para ADO?, se le cuestionó.

“Es una gran pregunta. En algún momento surge cuando tienen que entrar a un modelo como este. El armado del modelo y los costos los audita el organismo Imdut y paga por kilómetro”, recordó. “Lo que sucede en tus costos primos a un margen razonable es que el organismo instruye, no el concesionario”.

“Ahora debe haber eficiencia operativa, si tienes un accidente, si no cuidas los mantenimientos de los vehículos, si los conductores no son eficientes y el rendimiento de combustible no es muy bajo, la rentabilidad no será justa, es un tema operativo”.

“Si sabes operar eficientemente, el factor de siniestro es bajo, el rendimiento de combustible es alto, el cumplimiento de tu oferta es correcta y no te sancionan al final del mes por incumplimiento de los indicadores de calidad, el modelo es justo”, apuntó.

Córdova Balbuena recordó que Mobility ADO opera rutas de transporte en Europa y siempre colabora con el gobierno del Estado en la mejora del transporte, si hay oportunidad de prestar el servicio, lo hace; si no, aporta solo su experiencia y conocimientos para que el transporte público sea mejor.