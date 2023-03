No se registra inconformidad por listado de obras estatales

Pareciera que hay falta de interés de la ciudadanía por saber lo que hacen sus autoridades, al menos eso se puede pensar al acabarse el plazo para que los ciudadanos expresen sus dudas o inconformidad contra las obras y acciones trascendentales que el gobierno del Estado planea realizar este año, dijo ayer Moisés Bates Aguilar, presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac).

“Al concluirse hoy a las 12 de la noche el último plazo para que se solicite someter a plebiscito cualquiera de las obras y acciones trascendentales que enlistó en su catálogo (el gobierno estatal), y no registrarse solicitud alguna de estas consultas, queda libre el gobierno y el Congreso para ejercerlas”, precisó el consejero presidente.

Bates Aguilar recordó que el mes pasado se acabó también el plazo para que se solicitara someter a plebiscito las obras y acciones trascendentales que enlistaron en sus catálogos los 106 Ayuntamientos, y tampoco se pidió someter a consulta pública alguna de esas.

El funcionario recordó que en 15 años que lleva vigente esta disposición de catálogos de obras, se han registrado seis solicitudes de plebiscitos y solo procedieron tres.

También aclaró que el no haber solicitudes de plebiscitos al acabarse los plazos que marca la ley, no significa que ya no habrá este año, porque en caso de que alguna autoridad municipal, ejecutiva estatal y legislativa decida hacer alguna obra o acción que no estuviera en los catálogos que presentaron, la ciudadanía estaría en todo su derecho de solicitar que se sometan a consulta popular.

“Si se diera alguno de esos casos de obras o acciones no enlistadas, entonces se abrirán nuevamente los mecanismos y se correrán nuevamente los trámites para ejercer el ejercicio de consultas”, advirtió.

Señaló que fueron alrededor de 1,300 las obras y acciones que enlistaron los ayuntamientos, y los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y no se pidió someter a plebiscito a alguna de esas.

“Pensaría que puede haber poca falta de interés de parte de la ciudadanía, el catalogo hace más de un mes fue publicado, tuvieron el tiempo suficiente para conocerlas, y al final nadie pidió se sometan a plebiscito”, comentó.

El presidente consejero electoral consideró que esto “sería digno de analizar, revisar ese aparente desinterés, las razones por las cuales no hay ese interés en lo que hace el gobierno”.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA