Empresario con secundaria trunca, una historia de superación en Expo Construcción

La edición número 25 de la Expo Construcción ofrece una variada y amplia oferta de productos y maquinaria innovadoras para la industria de la construcción, pero también en este escaparate surgió una historia similar al cumplimiento de un deseo de la lámpara mágica de Aladino.

El protagonista es el meridano Rolando Conrado Peniche, nacido en la colonia pobre de San Antonio Xluch, en el sur profundo de Mérida, quien con estudios de secundaria trunca es hoy un próspero empresario del mármol decorativo para la industria de la construcción.

Las llamativas placas o láminas de decoración de 3.20 por 1.90 metros atraen la mirada de los visitantes, quienes al pedir información y precios conocen al propietario y parte de su historia de éxito.

“Nací en San Antonio Xluch, mis padres no tenían dinero para mis estudios por la pobreza en que vivíamos. Un día ví por mi colonia a un señor cortar piedra para fabricar urnas para cenizas de difuntos, me acerqué para mirar, pero me regañó porque el trabajo levantaba polvo”, contó al Diario.

“Todos los días lo iba a ver, quería aprender, pero me regañaba porque era un niño como de 8 años. Forzado y a base de limpia entré a la secundaria, pero quería trabajar. Me gustaba cómo cortaban la piedra. Cuando tuve 13 años entré a un taller de marmolería, aprendí y con la mayoría de edad trabajé con un poblano que vendía piezas de mármol y piedras decorativas en Quintana Roo.

“ Mi patrón quebró y como sabía del negocio, inicié el propio y me va bastante bien”, dijo.

Empresario adolescente

Desde hace 17 años es dueño de Grupo Deco Mármol y vende grandes paños de mármol, cuarzo, granito, cuarcita y piedra de cantera para el revestimiento de pisos de edificios, departamentos y residencias, cocinas, escaleras, hoteles, albercas, mesa, cuadros decorativos, entre todo uso que puedan darle arquitectos, diseñadores e ingenieros a este preciado y caro material pétreo.

Trae material de Brasil, Grecia, España, Italia, China, Puebla y Veracruz.

“Este material exótico tiene un mercado extenso porque se debe a la construcción, que bendito Dios, en Mérida está creciendo muchísimo”, indicó.

“Vendemos en Quintana Roo, Tabasco, Campeche, Veracruz y nos estamos expandiendo al norte del país”. Trae de esos países por barco las placas decorativas a Progreso, y las traslada a su fábrica.

La fábrica se ubica al sur de la ciudad, donde le dan el acabado final, los transforma de acuerdo a los pedidos del cliente y lo distribuye.

“Primera vez que estamos en la Expo Construcción. Me invitó el vicepresidente de la CMIC, Jesús Ramírez, y veo que es un muy buen evento y nuestro producto causa impacto porque no es muy visto”, señaló.

Expo Construcción: productos debutantes

Otro producto que debuta en esta Expo Construcción es la cisterna vertical inventada en Querétaro y que ya empieza su comercialización en Yucatán. Esta nueva tecnología, en voz del ingeniero Christian Rosas Tirado, director de Sistemas Verticales Mérida, tiene la misión de disminuir el uso de los tinacos tipo sombrero que se instalan en los techos de las casas y de las cisternas subterráneas, y acabar con el problema de la baja presión de bombeo de la red de distribución y de almacenamiento de agua de calidad.

Las cisternas verticales son depósitos cilíndricos de 400, 600 y 1,000 litros con una bomba sumergible interior y materiales de última generación que mantienen una buena calidad y presión del agua potable en el interior de las viviendas.

Los inventores colocaron un sistema antisarro a la cisterna, el depósito está hecho de politileno de alta densidad, con bicapa, y el negro exterior es para que reboten los rayos ultravioleta del sol en caso de que esté en la intemperie. Son de un material virgen en el interior que elimina algas, hongos y bacterias. El consumo eléctrico de la bomba sumergible es de apenas .365 kilowats-hora, lo que sería un gasto de 50 a 60 pesos bimestrales.

Las cisternas verticales cuestan $15,150 la de 400 litros, $16,960 la de 600 y $18,000 la de 1,000 litros. La empresa distribuidora le apuesta a que esta tecnología innovadora será la preferida de los desarrolladores inmobiliarios y constructores.

Dutton Power tiene en exhibición en su stand de la expo varios generadores de electricidad, torres de iluminación leed y otros equipos útiles para la industria de la construcción, pero la novedad que ofrece es que ante la queja de ruidos de los potentes motores, la empresa diseñó una caseta acústica a cada equipo para que el ruido sea mínimo y del menor nivel de decibeles.

Diego Baquedano Sanguino, promotor de ventas de Dutton Power, informó que estos equipos ya fueron probados en conciertos musicales en el foro GNP para abastecer de electricidad megapantallas, luces robóticas, en tramos del Tren Maya donde no hay electricidad y los trabajadores y maquinarias trabajan turnos nocturnos, y en edificios verticales que generan espacios oscuros, entre otros.

Los ramos que más usan estos equipos generadores de electricidad mediante motores de diésel y proveedores de iluminación son las constructoras, los foros grandes de conciertos y algunos eventos deportivos donde quieren garantizar la generación de electricidad en caso de apagones.

Son muchísimas las innovaciones que el empresario, profesional o visitante puede hallar en esta expo. Por ejemplo, Trivasa y CRDC Global producen en conjunto bloques de concreto con mezcla de desechos plásticos y unicel; Good Year Farm Tired exhibe maquinaria pesada de última generación y llantas de 3 metros de diámetro y una tonelada de peso.

También hay grúas con plataformas móviles de tecnología americana y coreana que se elevan hasta 20 metros de altura y retroexcavadoras de 30 toneladas de peso.

Sin duda alguna, la Expo Construcción es el escaparate de exhibición de productos innovadores, tecnología de punta y equipos pesados de última generación. Es el foro de las nuevas tendencias en productos y servicios.

Noventa expositores ofrecen lo mejor de sus compañías en el Centro de Convenciones Siglo XXI y hoy sábado la CMIC espera un buen cierre porque es el último día de la muestra de este sector.