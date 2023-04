Descarta Fiscalía de Yucatán más casos de robos de tarjetas; maestra jubilada sería única víctima

La denuncia que interpuso la maestra jubilada que sufrió el robo de su tarjeta bancaria en un cajero automático, es la única que investiga la Fiscalía General del Estado, según informó la dependencia.

El Diario publicó el 9 de abril pasado el caso de una maestra jubilada que el 21 de marzo pasado fue víctima de un presunto grupo organizado de ladrones de tarjetas bancarias con un “modus operandi” ensayado.

De acuerdo con el relato de la maestra, ese día tres personas le habrían tendido una trampa en un cajero automático, cuando realizaba el retiro de dinero de su cuenta. Los sujetos le espiaron para ver su NIP, y el cajero automático le habría marcado un error que hizo que un individuo tomara el plástico, lo frotara en su ropa y quizá en ese momento se realizó el cambio de tarjeta.

Cuando hizo la verificación de su estado de cuenta, con ayuda de su hija, se enteró que había un retiro de $9,000, una compra de $28,000 en una tienda de Plaza Patio y otra compra en el mismo lugar por $1,700.

Llamó al banco para que bloquearan la tarjeta, pero la institución le informó que la tarjeta no coincidía con su nombre ni número de tarjeta. Interpuso una denuncia en la Fiscalía para que reclamara en 48 horas las cantidades no reconocidas, pero la FGE no le dio una copia de la denuncia en ese momento sino que debía solicitarla y la recibiría el lunes 10 de abril.

Fiscalía niega más casos de robo de tarjetas en Mérida

Se preguntó la Fiscalía si tenía denuncias por casos similares al de la maestra porque aquella sabía que habían otras víctimas de estos delincuentes.

“En lo que va del presente año, la Fiscalía General del Estado no ha recibido denuncias en donde se advierta el “modus operandi” que aqueja a una maestra jubilada y cuyo caso publicó en las páginas del Diario de Yucatán”, respondió la dependencia.

“No obstante, se ha dado seguimiento puntual al caso y ya obra en poder de la denunciante la copia de la citada denuncia tras los hechos registrados en días pasados”.

¿Qué hacer para prevenir el robo de tarjetas? Fiscalía de Yucatán responde

La Fiscalía General hizo una serie de recomendaciones ante este tipo de hechos delictivos.

Quienes sean víctimas de estas acciones pueden tomar medidas inmediatas para que reciban apoyo, tanto de las autoridades de esta dependencia, y a la par de la institución bancaria correspondiente.

En primera instancia, se sugiere llamar de inmediato al banco que expidió el plástico del tarjetahabiente a fin de reportar cualquier anomalía y con ello tratar de bloquear o cancelar la tarjeta en cuestión.

De manera paralela, acudir de inmediato a interponer su denuncia ante esta dependencia en donde recibirá el documento que podrá ser entregado en la institución bancaria a fin de exponer el problema suscitado, mismo que deberá ser abordado por el banco en cuestión, con apego a la ley.

Además, ante este tipo de hechos, se invita a los usuarios de cajeros automáticos que no permitan la ayuda de ninguna persona, ni proporcionen su plástico a ningún extraño y ante cualquier anomalía acercarse a alguna autoridad tanto del banco, como de seguridad, a fin de evitar ser sorprendidos, engañados o víctimas de algún defraudador.