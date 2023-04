Expondrán en nuevo museo el disco con jeroglíficos mayas hallado en Chichén Itzá

El disco con jeroglíficos mayas descubierto en recientes excavaciones en Chichén Itzá formará parte del conjunto de 800 joyas mayas prehispánicas que se exhibirán en el Museo de Sitio de esa zona arqueológica ubicada en la comisaría de Pisté, municipio de Tinum.

La construcción del Museo de Sitio de Chichén Itzá tiene 20% de avance, informó el director de la zona arqueológica, Marco Antonio Santos Ramírez, durante la presentación a la prensa de la pieza “Marcador de piedra de juego de pelota”, descubierta el 15 de marzo pasado por la arqueóloga Lizbeth Mendicuti Pérez bajo la supervisión de Francisco Pérez.

Desde hace 20 años los investigadores del Centro INAH Yucatán no hallaban en Chichén Itzá una pieza con escritura jeroglífica y menos con un texto completo.

Por ello, el director del Centro INAH y los investigadores Francisco Pérez, José Osorio León, Santiago Sobrino Hernández y el arqueólogo Santos Ramírez destacaron la importancia de este descubrimiento en la zona de exploración de la estructura conocida como Casa Colorada.

¿Cómo es la rueda con jeroglíficos mayas hallado en Chichén Itzá?

La pieza es una piedra circular que presenta en bajo relieve una banda de giflos que rodea a dos personajes ataviados como jugadores de pelota maya prehispánico.

La piedra mide 32.05 centímetros de diámetro, 9.05 de grosor, pesa 40 kilogramos y data del período Clásico Terminal o Posclásico, entre finales del año 800 o principios de 900 después de Cristo.

La descubridora, quien sacó a 58 centímetros bajo tierra esta pieza arqueológica, dijo que el marcador de juego de pelota mesoamericano presuntamente estaba empotrada en un muro de un arco y quedó en posición invertida cuando el edificio histórico colapsó.

El arqueólogo Francisco Pérez reforzó la teoría de la investigadora respecto a la existencia de un arco que supuestamente era el acceso principal a la Casa Colorada, donde estaba un campo de juego de pelota maya de la época, que era más pequeño al conocido como El Gran Juego de Pelota de Chichén Itzá.

¿Qué personajes aparecen en el disco hallado en Chichén Itzá?

Pérez Ruiz realizó una interpretación con base a sus conocimientos arqueológicos, los hallazgos y la historia narrada de los jeroglíficos hallados en Chichén Itzá.

Consideró que la identificación de dos personajes grabados en la piedra, vestidos de jugadores de pelota, la pelota que está frente a ambos, el tocado de plumas y un elemento en forma de flor, probablemente un lirio acuático, y de otro personaje con un turbante de serpiente puede tratarse de una piedra que representa una conmemoración de la visita de un alto personaje, como un gobernante o rey, como Pakal o Ik’í B’alam, pero todos estos misterios lo descifrarán especialistas en epigrafía. La rueda con jeroglíficos hallada en Chichén Itzá

Los investigadores del INAH consideraron que este hallazgo quizá no cambie de manera radical la historia de la civilización maya que vivió en Chichén Itzá, pero cualquier texto epigráfico que marque una fecha estaría agregando datos desconocidos sobre la historia de Chichén.

Sobre todo porque podría aportar nombres de los personajes que estuvieron presentes en algún juego de pelota de la época.

Juego de pelota en Chichén Itzá para recibir a personajes

Generalmente cuando algún personaje de alto rango llegaba a algún sitio, siempre era recibido con un juego de pelota, por lo que podría darse que este marcador de piedra se haya colocado como un acto conmemorativo de alguna visita importante.

El director del Centro INAH Yucatán, José Arturo Chab Cárdenas, destacó que a raíz del programa del gobierno federal Promeza, parte de los trabajos del Tren Maya, los investigadores han realizado importantes hallazgos de piezas arqueológicas.

"Y eso es importante, porque los primeros descubrimientos fueron realizados por arqueólogos extranjeros, pero a partir de la década de los años 40 y 50 son los arqueólogos mexicanos quienes realizan las exploraciones y los hallazgos de todas estas joyas de la cultura maya prehispánica".

¿Dónde exhibirán el disco con jeroglíficos mayas?

“Esta pieza formará parte de la colección de más de 800 que serán exhibidas en el Museo de Sitio de Chichén Itzá”, anticipó el director de la zona arqueológica Santos Ramírez.

“El museo tiene un avance de 20% de construcción, ahora se están colocando las columnas que darán forma a la estructura".

La pieza tendrá un lugar especial en el museo, su contexto y lo que dicen los jeroglíficos sobre la cultura maya.

Pérez Ruiz recordó que son pocas las inscripciones que se tienen de Chichén Itzá, hay una gran colección de escritura jeroglífica en el sitio sobre la época en que florece y en la interpretación esa escritura señala que estaba en decadencia esta civilización.

“Es bien sabido entre epigrafistas que en Chichén las inscripciones son muy malas, pareciera que los que están haciendo las inscripciones modifican a su manera los cartuchos glíficos, que no son tan iguales como los del clásico”, añadió. Arqueólogos y directivos del INAH explican la importancia de la rueda con jeroglíficos hallada en Chichén Itzá

Inscripciones con fechas en la zona de Chichén Itzá

“Aquí en particular son muy mal hechos por decir, esto no quiere decir que no haya inscripciones, las hay, están marcando fechas importantes".

"La última fecha de inscripción que hay es de 998, no se ha encontrado otra inscripción con fechamiento, de tal manera, la fecha más temprana es de 832 años, son 166 años documentados con fechas precisas".

"En los años 992 a 998 ya sabemos que la política en Chichén da un giro y se sabe que su extensión va más allá de sus fronteras".

Se extiende al norte de Yucatán, de tal manera que llegó a ser un centro de peregrinación de suma importancia. Llegaba gente de otras regiones.

"Luego, las inscripciones inscritas pasaron a segundo término y surgieron los relieves y paneles donde recreaban batallas en un lenguaje más claro",aclaró.

Cambios en los textos en la historia de Chichén Itzá

"Ya no tenían que buscar a un sabio para leer lo que dicen los textos, sino que lo ven en los relieves y paneles que plasmaron los señores. Fueron los cambios políticos, se hicieron más popular estas ideas y las inscripciones jeroglíficas quedaron para un uso muy particular”.

Los arqueólogos anticiparon que aún queda mucho por descubrir en Chichén Itzá y por ello los visitantes no deben tocar nada del sitio porque en cualquier lugar puede estar oculta alguna pieza arqueológica importante.

Incluso, en los alrededores del cenote sagrado están apareciendo elementos muy valiosos de esta civilización.