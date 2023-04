Promueven la no discriminación al solicitar empleo

En México la posibilidad de aspirar a un puesto laboral en el sector privado o público es muy difícil por factores ajenos a la preparación y las capacidades de la persona, señaló Javier Vázquez Robles, presidente de la Asociación por la no discriminación laboral por edad o género.

La edad, el género, la apariencia física o las discapacidades se levantan como obstáculos infranqueables en la carrera por un empleo, añadió.

“El riesgo en el largo plazo es que los sectores productivos y la administración pública están quedando en manos de personas con poca experiencia cuyo único mérito es ser joven, contar con el apoyo de un sindicato, conformarse con un salario bajo y apegarse a empresas que no les permiten generar antigüedad”.

En entrevista con el Diario, Vázquez Robles ofreció un panorama de la situación laboral en el país y como hoy día las posibilidades de acceder a un empleo digno y bien remunerado se esfuman a partir de los 35 años de edad, pero también por factores tan absurdos como estar sobre calificado para desempeñar un puesto.

Políglota fundador de esta agrupación hace ya varios años, él ha vivido en carne propia el problema que ahora trata de revertir desde la misma. Siendo empleado del sector de la aviación civil, no podía ejercer su profesión de sobrecargo debido a que las aerolíneas no permitían que hombres realizaran estas funciones.

La asociación ha tenido importantes conquistas que han permitido a personas en general acceder a puestos laborales que se les habían negado por su edad, género, apariencia física o discapacidad.

“Más del 80% de las empresas en México ya no contratan a personas con más de 35 años de edad y hay un 15% que contratan exclusivamente personas entre 28 y 30 años. La mayoría de las empresas que contratan personas entre los 45 y los 50 años de edad lo hace para que realicen tareas de seguridad, vigilancia y limpieza”, explicó el entrevistado, quien aclaró que el problema va mucho más allá de la edad.

“Ya no es sólo que si tienes más de 35 años de edad nadie te contrata y se te ve como un viejito poco productivo: te discriminan también porque estás sobrecalificado para ocupar un puesto, porque no tienes experiencia laboral, estás tatuado o el puesto es para mujer u hombre, porque estás embarazada, porque físicamente no eres agraciado o tienes una discapacidad, muchas cosas que nada tiene que ver con los talentos, destrezas, capacidades, conocimientos o habilidades que pueden marcar la diferencia entre un empleado promedio y un empleado eficiente”.

A la par, los sindicatos rara vez publicitan las convocatorias para ocupar vacantes, pues todas están reservadas para familiares de quienes ya se encuentran dentro.

“¿Qué pasa con todo esto?, que hay mucho talento desperdiciado, gente potencialmente productiva aun con más de 35 años de edad, con experiencia, estudios, destrezas y otras tantas virtudes que sólo el paso de los años puede dar, y este país lo que necesita es talento”.

“Las empresas se van sobre los más jóvenes y recién egresados de las universidades para beneficiarse de esa necesidad de trabajar y adquirir experiencia, pero aun a ellos les requieren muchas veces la experiencia de la cual carecen”, dijo. La situación se vuelve un círculo vicioso.

“Quienes tiene de 28 a 35 años tendrían que aceptar trabajar por poco salario, entonces uno no alcanza a comprender cómo alguien estudia por tanto tiempo para no poder aspirar a un mejor empleo y condiciones”, aseguró.