Violencia vicaria en Yucatán: joven madre rompe en llanto; ''No sé qué pasó con mi hijo''

Guadalupe del Rosario C. M., una joven madre de familia que reclama en el juzgado familiar la custodia de su hijo de siete años, no pudo contener el llanto y suspiros de tristeza cuando contó el rechazo que sufre por parte de su vástago.

“Hace 15 días vi por primera vez a mi hijo, desde que se lo llevó su padre hace siete meses”, relató con un suspiro que cortó su conversación con el reportero y ya no pudo controlar su llanto. “Es otro niño, totalmente otro niño. No me voltea a ver, no me habla, está totalmente cambiado. Lo pasaron con la psicóloga que le preguntó por qué no quiere estar conmigo, y no dio razones, no dice nada, se quedó callado”.

“Ese día le dije: 'Vamos a la casa'; me contestó: 'No'; le pregunté, '¿Quieres ir a ver a tu hermanito?, dijo que no; la psicóloga lo cuestionó sobre si no extraña a su hermanito, dijo que sí; le preguntó si quiere ir a verlo, dijo que no”, relató la madre en medio del llanto.

“No sé qué pasó, no sé por qué cambió tanto, mi hijo, no era así. Estoy segura que algo le habrán dicho, algo tiene que ver su papá y abuelo, lo están induciendo”, insistió entre sollozos. “Este domingo pasado me tocó visita de nuevo con él, y de plano no quiso verme, no quiso hablarme, no quiso entrar a psicología, no quiso nada esta vez".

Denuncia violencia vicaria en Fiscalía de Yucatán

Guadalupe del Rosario C. M. protesta frente a la Fiscalía de Yucatán, donde denunció ser víctima de violencia vicaria. Fotografías de José Valerio Caamal Balam

"Y cada vez todo está empeorando, nadie hace nada. El juez familiar no hace nada, por ello vine a poner una denuncia por violencia vicaria, porque encaja en ese delito todo lo que me están haciendo. Vine a solicitar apoyo a esta Fiscalía, me están quitando a mi hijo con el que viví siete años”.

Negó que ella maltratara al niño, en cambio su expareja -dice- sí lo empujó en una ocasión durante una discusión, incluso a raíz de esa violencia familiar y una infidelidad por parte de él, decidió separarse.Por ello, ahora enfrenta este conflicto legal por la custodia de su hijo.

“Nunca sufrió maltrato conmigo, mi hijo es un niño muy noble, amoroso, va al deporte, a su escuela. Ahorita ya no va a la escuela, no va a su deporte, tomaba asesoría porque tiene un problema de lenguaje y aprendizaje, pero ya no lo toma”, relató.

“Contraté una maestra especial que iba a darle clases tres veces a la semana por dos horas, sí avanzó, pero desde que se lo llevó ese muchacho no hace nada, no sé nada de mi hijo, durante mi visita con mi hijo vi que tenía un golpe en la cabeza, no sé qué le pasó, su papá no me dice nada de lo que le pasó al niño”.

Protesta en el Tribunal de Justicia de Yucatán

Dice que al dar a conocer su caso en los medios de comunicación, una magistrada del Tribunal Superior de Justicia la atendió durante una protesta que realizó frente a ese edificio y solo así el juez Dorantes Canché agilizó algunos trámites.

No obstante, acusa que las decisiones que toma el juez siempre son a favor de la familia de su expareja, que es propietaria de grúas que están al servicio del gobierno del Estado y que tiene varios negocios y viviendas. En pocas palabras, dijo que la familia de su expareja tiene mucho dinero.

El juez Dorantes Canché, titular del Juzgado 4º. Mixto de lo Civil y Familiar con sede en Kanasín, otorgó la custodia provisional a su ex pareja y autorizó que ella viera una vez a la semana a su hijo.

El día de convivencia con su hijo es en domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, bajo supervisión del papá y una psicóloga, en el edificio del Centro de Convivencia Familiar del Estado de Yucatán (Cecofay) de la colonia San José Tecoh II.

Ella cree que la presencia del papá del niño durante la visita en estos dos domingos influye en la conducta y rechazo hacia ella “porque seguramente le dicen muchas cosas malas de mi”.

La madre de familia, cuya historia familiar, la batalla legal que sostiene por la custodia y reclamación de justicia ya publicó ampliamente el Diario el 13 de marzo pasado, acudió hoy miércoles 12 de abril al Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía General del Estado para interponer una denuncia por violencia vicaria que atribuye a su expareja Julio Francisco A. S.

Explica que su expareja se llevó al menor el 3 de septiembre de 2022 y lo mantiene con él primero a la fuerza y luego por un mandato de custodia provisional que le concedió el juez civil y familiar de Kanasín, Luis Fernando Dorantes Canché, cuya resolución apeló el abogado de la madre de familia y aún no resuelve la segunda instancia del Tribunal Superior de Justicia.

Su comparecencia en el Centro de Justicia para las Mujeres duró más de tres horas.

''Ni siquiera demandé pensión''

Dijo que su denuncia de violencia vicaria sí la aceptaron y espera que esta instancia aplique de verdad las tantas leyes que hay a favor de las mujeres, que la apoyen en forma imparcial, que lean su expediente, tomen en cuenta su relato, que averigüen la situación de su hijo para que retome sus actividades educativas, deportivas y educación especial, cómo está viviendo, dónde vive porque no lo sabe porque los abuelos tienen varias propiedades en Kanasín y Mérida y no tiene domicilio fijo.

“¿Dónde quedan los derechos superiores del niño?, se preguntó. “Yo voy a ir por la vía legal para que me lo devuelvan, siempre ha estado conmigo desde que nació, yo lo he visto crecer, lo llevo a la escuela y su deporte, a él (su expareja) nunca le he pedido nada, ni siquiera lo demandé por la pensión de su hijo cuando nos separamos”.

Afirmó que en el Centro de Justicia para las Mujeres sí la están atendiendo y quiere pensar que todo va a ir bien a partir de ahora, porque sabe que esta instancia está especializada para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Este Centro, según su sitio oficial, está apoyado por un cuerpo multidisciplinario formado por la Fiscalía General, Prodenay, Semujeres, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Educación, Cepredey, Secretaría de Salud, Sefoet, Registro Civil y tiene un albergue.

También cuenta con una Unidad de Investigación y Litigación especializada en justicia para la mujer, cuyo objetivo es garantizar una investigación seria, imparcial y efectiva, a fin de proteger el derecho a la libertad e integridad personal de las mujeres, sus hijos e hijas que sean víctima de violencia.

“Pedimos al fiscal León León que le devuelva a su niño, le corresponde a ella”, dijeron algunas mujeres y varones familiares y amigos que acompañaron a Guadalupe del Rosario a interponer la primera denuncia en la Fiscalía por violencia vicaria e institucional".

La violencia institucional fue contra el juez Dorantes Canché porque ejerce una justicia parcial y favorable a la familia de su ex pareja. Y puso como ejemplo, que el juez civil y familiar le otorgó la custodia provisional solo porque el niño le llamó “Lupita”, no le dijo mamá. Sin embargo, el juez Dorantes Canché no tomó en cuenta que durante seis meses su hijo estuvo con su papá y sus abuelos y lo pudieron inducir a que no le dijera mamá, como acostumbraba desde que era un niño pequeño.

“Él lo tuvo seis meses, yo lo tuve siete años”, señaló. “Si el juez dijo que no podía quitarle al niño porque podría causarle daño psicológico por esos seis meses de convivencia, imagine qué daño le causó su padre al quitármelo después de siete años de tenerlo conmigo, de eso no se dio cuenta el juez”.

La actual pareja de Guadalupe del Rosario y el grupo que la apoya en su lucha jurídica contra su expareja dijeron que recurrirán a todas las instancias para que ella reciba justicia.