Aprovechan el último sábado de vacaciones para las compras en Mérida

En el último de sábado de vacaciones, un buen número de gente que aprovechó para pasear o hacer compras se pudo ver en calles y tiendas del centro.

Como siempre, los alrededores de los mercados Lucas de Gálvez y San Benito fueron de los más concurridos, al igual que los alrededores del pasaje Emilio Seijo y el parque Eulogio Rosado.

A las 10 de la mañana ya se podía ver a considerable número de personas, incluyendo a varios turistas, deambular por el bazar García Rejón o el Portal de Granos.

A esa hora la temperatura ya superaba los 30 grados, pero se podía ver a ingresar, principalmente, a las tiendas de ropa y zapatearía. Otros negocios, como un de cinturones de cuero, no tuvieron mucha demanda.

“La venta no es pareja, hay cosas que se venden y cosas que no”, dijo Mario Mex, de la tienda de hamacas “Casa Mérida”.

El locatario señaló que la venta durante las vacaciones estuvo “malísima”, pues ni el turista nacional ni el extranjero compraron como en años anteriores a la pandemia de Covid-19.

“La gente no está comprando por falta de dinero, por la crisis… Parece nada, pero nos afectó mucho la pandemia y la gente no se termina de recuperar”, dijo el comerciante, luego de asegurar que el viernes no vendió ni un solo producto.

Caso contrario el de Gustavo Dzul Novelo, de la tienda “Calzado y Novedades”, quien dijo que ya hay más movimiento y mucho turismo en la ciudad que se acerca y compra principalmente sandalias o chancletas bordadas.

“Las ventas ya subieron un 40% más o menos. Ya hay más gente, ya hay un poco más de venta. La gente de los pueblos también viene a comprar sus cositas”, señaló.

“Estamos en proceso de recuperación. El año pasado estuvo muy ‘castigadito’ pero ahora ya está avanzando”, indicó.

Para las 12 del día, y con la temperatura alcanzando los 37 grados, daba la impresión que había más gente. Se pudo ver a familias completas andar por las calles del centro y entrar y salir de las tiendas.

Con sombrillas, gorras, sombreros la gente se animó a salir a las calles, para aprovechar el último día para pasear o comprar.

“Ya se acaban las vacaciones y regresamos a lo mismo de siempre. Ya el lunes empieza, como quien dice, el regreso a clases, la rutina de siempre”, dijo Esmeralda Caamal, de Seybaplaya, Campeche, quien vino con su familia a pasear a Mérida.

“Nos regresamos ya a Seyba, qué más quisiera uno que sigan las vacaciones, pero no se puede”, indicó, abordaba cerca de un puesto de tacos en el mercado Lucas de Gálvez. —IVÁN CANUL EK