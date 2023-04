''Borrados miserablemente'': Fundadores de Morena truenan contra dirigentes

Líderes fundadores de Morena en Yucatán advirtieron ayer a sus dirigentes nacionales y estatales que si vuelve la imposición de candidatos expriistas y expanistas, el partido de izquierda no ganará la elección de gobernador en 2024.

Ubaldo Arciniega Jáuregui, coordinador de la Convención Nacional Morenista en Yucatán, señaló que la mayoría de los políticos que abandonaron sus partidos como el PRI y PAN y ahora ingresan a Morena, ven la política como un negocio y se aprovechan de la apertura del partido. Dijo que como parte de su ingeniería política para ganar los cargos electorales, la dirigencia de Morena postula a quien presuntamente tiene capital político.

Y quienes tienen seguidores son los que acaparan las candidaturas de los puestos de elección popular.

“Hoy Morena tiene 20 gobernadores en el país, pero es una falacia porque no son morenistas, sino exmilitantes del PRI y del PAN”, subrayó Arciniega Jáuregui en rueda de prensa, donde anunció que el 1 de mayo los fundadores de Morena en Yucatán tendrán su segunda Convención Nacional en el local sindical Sinyuc, en la calle 61 entre 44 y 46.

Enrique Chávez Castillo, morenista fundador de Tizimín, recordó que las convenciones morenistas surgieron precisamente por la imposición y venta de candidaturas que realizó el delegado de Morena en Yucatán, Ovidio Peralta, y todas las trampas que pusieron en práctica durante la elección de consejeros ante la vista de los morenistas fundadores porque los neomorenistas recurrieron al acarreo de gente, compra de votos con dinero en efectivo y despensas, y manejo de las urnas.

Pero gracias a esta convención y el deseo de que Morena siga por su ruta democrática bajo sus principios y estatutos, impugnaron el proceso interno y en pocos días el Tribunal Electoral de la Federación dictaminará en forma definitiva sobre la permanencia de Mario Delgado y Citlalli Hernández como presidente y secretaria nacionales del partido, y esperan que terminen sus gestiones en este año.

“No queremos que ellos sigan vendiendo las candidaturas. Aquí en Yucatán ya están repartidas todas, no hay candidaturas”, señaló el señor Chávez Castillo.

Los morenistas fundadores, entre ellos Jesús Solís Alpuche, propusieron como aspirante de este grupo a la gubernatura al periodista y escritor Roberto López Méndez.

“Nosotros los fundadores de Morena fuimos borrados miserablemente de la competencia para aspirar a un cargo. Esto tiene desilusionados a los simpatizantes de Morena y seguidores de la 4T porque las dirigencias y los expriistas y expanistas no respetan los estatutos ni los principios del partido”, dijo Solís Alpuche.

“Los políticos que están llegando a Morena pagan para llegar al poder, pero están divorciados de la realidad social. Lo que veo es que tenemos una clase política fracasada porque los políticos solo quieren llegar para volverse ricos”.

Ubaldo Arciniega dijo que con Mario Delgado como dirigente de Morena en el país se vive una imposición de candidaturas, no son consensuadas con los militantes ni con la ciudadanía y no se toma en cuenta a los fundadores. Dijo que esta política de la imposición ya demostró que arrojó resultados desastrosos en 2021. En esta elección, Morena solo ganó siete alcaldías, una diputación local, dos diputaciones federales, pero perdió “la joya de la corona” que es Valladolid y no pudo ganar en Mérida.

“Si las cosas se hacen bien, los resultados también serán buenos. Si algún candidato aunque no sea morenista fundador, que sea un externo, triunfa democráticamente hay que reconocerlo, pero si lo hace a través de una imposición hay que rechazarlo”, señaló.

“Si van a seguir las imposiciones de candidatos Morena no va a ganar y el objetivo es ganarle al PAN en Yucatán. Necesitamos ganarle a la derecha, que gobierne un partido de izquierda. Sabemos que hay gente de derecha dentro de Morena en Yucatán, pero son más los políticos de siempre, estos políticos de siempre les aconsejaría que no vean a Morena para hacer de la política un negocio. Van a ser rechazados por la militancia”.

El objetivo de Morena es ganar en 2024 el Estado, ganarle al PAN, que es el partido dominante y que gobierna Yucatán y Mérida, pero si hay imposición de candidatos no lo van a lograr, pues ya se vio en 2021, reiteró.

¿Por qué no le abren las puertas a los morenistas fundadores, a los de base?, se les preguntó.

“Puede ser por la ingeniería electoral que practican, pues creen que si un político tiene capital político, puede ser candidato aunque sea expriista o expanista. Las dirigencias van con las siglas de Morena, así lo han hecho en todos los estados donde ganan, pero es una falacia que digan que son morenistas porque no lo son de convicción ni de principios”, indicó Arciniega.

Los líderes fundadores, entre los que estuvieron también Alfonso Pinto Bolio y la enfermera jubilada del IMSS Sara Patricia Martínez Dávila, consideraron que hoy Morena no puede argumentar que no tiene recursos para financiar las campañas de los aspirantes fundadores porque es el partido en el poder y es el que recibe mayores prerrogativas de financiamiento oficial.— Joaquín Chan Caamal