Desilusión en el retiro del Camino de las Flores en Mérida

Desde las siete de la mañana, un grupo de aproximadamente 20 trabajadores del Ayuntamiento, comenzó el desmonte del Camino de las Flores en el Pasaje Revolución del centro de Mérida.

Aspectos del tránsito y desmonte del Camino de las Flores en Mérida. Foto de Ilse Noh

Las 20,000 plantas y flores de diversas especies eran subidas en camiones de carga, con capacidad de 300 flores cada uno, para su traslado al vivero municipal ubicado en el anillo Periférico Poniente, a un costado del CRIT.

Algunas flores eran transportadas en sus respectivas macetas con bolsas de agua, para que las plantas no se quemen con el aire caliente o con el sol y se mantengan lo mejor posible hasta llegar a su destino.

Policías municipales se encargaron del tránsito de la calle 60 con 61 y 59, colocando conos para que conforme llegaran los camiones al ir y regresar del vivero al centro, pudieran estacionarse y así agilizar la distancia y acomodo de las plantas. También en la calle 58 del centro, a espalda de la Catedral, otros camiones tenían la misma dinámica de acomodo para el traslado de las flores.

Aspectos del desmonte del Camino de las Flores en Mérida. Foto de Ilse Noh

Los trabajadores informaron que el desmonte de todo el Camino de las Flores estaría terminado ese mismo día.

Sobre las esculturas con forma de animales, éstas serían levantadas en el trascurso del día por un equipo especial, debido a que buscan mantener la forma que tienen para poder ponerlas tal cual en el vivero municipal.

Queja por el Camino de los Flores: ''No me quieren regalar una maceta''

No faltó la persona que al ver el desmonte se acercó a preguntar si estaban en venta o incluso si las regalaban.

“No me quieren regalar, ni vender una flor, esas petunias están bonitas solo la están maltratando así como las llevan”, comentó María Puc Escobedo, quien se acercó a preguntar a quienes acomodaban en el camión.

“Yo recuerdo que las daban, cuando estuvo en el Parque de la Paz y en Mejorada a mi hija le dieron uno. Le pregunte al muchacho de la puerta si la están regalando y muy seco me dijo 'no', ni una sonrisa” dijo Fulbia Casanova.

Por otra parte los encargados del desmonte no brindaron alguna información sobre la siguiente exposición en aquella área del Pasaje de la Revolución, ni sobre la desmantelación del videomapping, situado en medio del Camino de las Flores.

No obstante, esta edición del Camino de las Flores 2023 dejó una bonita experiencia a las personas que acudieron a observar la exposición de plantas, arboles, flores de sol y sombra:

“Llegue a venir al pasaje me gustó mucho, las creaciones con los animales, si me gustaría llevarme alguna planta pero ya escuche que no están entregando, me imagino no tienen permitido por eso no las están dando, pero muy colorido todo”, expresó Vianney Couoh.

“Todo estuvo muy bonito se apreció bastante, pero lástima que no nos obsequian ninguna, como en Mejorada, se dio en su momento las regalaban”, indico Sandra Lara Valle.

Con ganas de tener algún recuerdo de las plantas, para quienes se acercaban a preguntar se quedaron con las ansias de llevarse alguna especie de planta o flor a su hogar.