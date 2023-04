Macabro hallazgo cerca de un parque en Chablekal, al Norte de Mérida

Un vecino de la comisaría de Chablekal, al norte de Mérida, tuvo un macabro hallazgo mientras caminaba en un parque de la comunidad, donde encontró a un hombre sin vida.

De acuerdo con el reporte, en la calle 23 por 22 y 24, cerca del parque principal; un vecinos estaba caminando y vio a un hombre tirado sobre la banqueta, al acercarse se dio cuenta que el sujeto no se movía y dio aviso a la policía.

Hasta el sitio llegaron los policías estatales de la zona Metropolitana y paramédicos, éstos últimos notificaron que el sujeto no contaba con signos vitales. No obstante, no se presentaron señales de violencia en el cuerpo.

El lugar quedó asegurado y elementos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de levantar el cuerpo para las diligencias de ley.