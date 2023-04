El cazahuracanes cumple su meta en visita a Mérida

El avión cazahuracanes del gobierno de Estados Unidos cumplió ayer con las expectativas de llamar la atención de las autoridades y población civil ante la proximidad de la temporadas de huracanes 2023.

Tanto visitantes como altas autoridades consideraron como héroes a los tripulantes de este coloso del aire, por el riesgo que tienen al penetrar en el “ojo” de un ciclón tropical para recopilar datos muy importantes que sirven para los pronósticos meteorológicos, determinar la fuerza y dirección del punto donde azotará el huracán, información valiosa que salva vidas en las costas del continente americano.

“Los aeropuertos necesitamos información veraz y oportuna para la toma de decisiones, y esta información meteorológica nos lo proporciona la Agencia Científica de Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA por sus siglas en inglés), por medio del trabajo de los cazahuracanes, son unos héroes de nuestro tiempo, están sirviendo al mundo”, enfatizó el director regional de Grupo Asur, Héctor Navarrete Muñoz.

Ni los satélites ni los drones ni los modelos meteorológicos del futuro sustituirán a los aviones cazahuracanes de su trabajo de volar dentro de un ciclón tropical, según aseguró Jamie Rhome, director interino de la NOAA.

De acuerdo con el científico, el objetivo del avión cazahuracanes es proveer de datos a los especialistas del Centro Nacional de Huracanes que necesitan de esa información para hacer los pronósticos más acertivos. Estos datos que recopila en tiempo real el avión cazahuracanes va a todos los modelos meteorológicos para mejorar los pronósticos sobre el clima.

Y es muy importante la información que obtiene la aeronave militar porque no solo puede tener datos para calcular la intensidad y trayectoria del huracán, sino saber su tamaño, su extensión y la ruta donde avanza, y estos datos solo se pueden lograr en forma real con el avión cazahuracanes.

“Para el Centro Nacional de Huracanes y la fuerza área de Estados Unidos es importante comenzar el tour aquí en Mérida”, dijo en inglés con traducción del científico retirado Lixion Ávila.

“Como muchas cosas que pasaron durante la pandemia, este tour se desfasó, pero lo reanudamos este año aquí en Mérida porque tiene una gran historia de preparación contra los huracanes, tienen alta educación sobre el tema de huracanes. Lo importante de este viaje es llamar la atención de que la temporada ciclónica está por empezar y que los residentes estén al tanto de la nueva información de los pronósticos meteorológicos”.

El científico estadounidense pidió a la población yucateca que, por favor, se preparen para esta temporada de huracanes 2023, tanto en la casa como en la ciudad.

Alejandra Méndez Girón, coordinadora del Servicio Meteorológico Nacional, entregó reconocimientos a Jamie Rhome y al piloto del avión cazahuracanes que llegó a Mérida, teniente coronel Erick Olson, comandante de la misión, fuerza aérea de los Estados Unidos.

“El escuadrón meteorológico de la NOAA es la única unidad operativa en el mundo que vigila las tormentas tropicales, arriesgan su vida para obtener datos de temperatura, presión, humedad, dirección e intensidad del viento de los ciclones para difundir esta información en América y el Caribe con el propósito de salvar vidas”, destacó la funcionaria federal.

Igual dijo que los mexicanos ya tienen una cultura de la prevención muy importante, cada vez es menor las pérdidas de vidas humanas y además, con la tecnología, preparación de los especialistas y la colaboración entre los gobiernos, como este entre Estados Unidos y México, avanza más la cultura de la prevención.

Además, recordó que en los últimos 50 años, México ha sido afectado por 1,697 ciclones tropicales en las costas del Pacífico y Atlántico. De este número, 270 han impactado las costas mexicanas, 170 en el Pacífico y 100 en el Golfo de México y la Península, en el Atlántico.

Todos saben que los ciclones son fenómenos climáticos destructivos que afectan la vida humana y los bienes porque son tormentas gigantes que se desplazan en los océanos con un diámetro de 600 a 1,000 kilómetros, generan vientos muy violentos, lluvias torrenciales que causan inundaciones costeras y deslaves en zonas montañosas, pero también traen beneficios: mitigan la sequía, reabastecen las presas, ríos, lagunas y arroyos, recargan los acuíferos, renuevan lo bosques, regulan la temperatura del planeta, dispersan bacterias y la marea roja que daña los ecosistemas, transporta vida al llevar semillas y esporas generando el nacimiento de nuevas especies vegetales y de la vida animal.

En 2022 hubo 10 ciclones en México y gracias a estos fenómenos, la recuperación de agua en las presas fue de 30%, la sequía bajó de 55.2 % a 9.7% y el país tiene una ubicación geográfica que le permite tener una diversidad de climas que lo coloca como la quinta nación mundial de la diversidad.

El recibimiento del avión cazahuracanes y su tripulación, integrada por 23 personas de la NOAA y fuerza aérea estadounidense, tuvo tres momentos:

Una rueda de prensa de Jamie Rhome y Alejandra Méndez donde informaron de la visita del avión en Mérida y Chetumal y la coordinación institucional que tienen; la ceremonia oficial de apertura de visitas guiadas que encabezó el gobernador Mauricio Vila Dosal; y el desfile de 17 grupos escolares y alumnos de escuelas de pilotos que entraron en el avión y recibieron pláticas sobre el trabajo que realizan los combatientes y las funciones de la aeronave de casi 30 metros de longitud y 70 toneladas de peso.

La Niña

No se habló de los pronósticos de ciclones para este año y si alguno de categoría 4 o 5 azotará la Península. Sin embargo, la coordinadora del Servicio Meteorológico Nacional espera que el fenómeno de La Niña disminuya el número y riesgos.

“Hoy, todo el mundo hace pronósticos, pero seguramente habrá algún huracán que afecte a México, pero hacía dónde va, no sabe, nadie lo sabe”, matizó el director interino del NOAA.

El gobernador Vila Dosal recordó que Yucatán resintió tres huracanes y tormentas tropicales en 2022 que causó graves inundaciones, pero la cultura de la prevención ha permitido que no haya ninguna víctima a causa de estos fenómenos naturales impredecibles.

A su decir, en Yucatán saben lo que hay que hacer ante la amenaza de un huracán, hay un trabajo preventivo para disminuir los riesgos, la unidad de protección civil se reforzó porque cuando asumió la gubernatura solo tenía 12 elementos y hoy son 120.

Sin embargo, hizo un llamado a la población para que ellos mismos realicen tareas preventivas en sus hogares como poda de árboles, verificación de cables, porque durante el ciclón es difícil que las autoridades atiendan sus llamadas de emergencia.

Solo el año pasado Procivy recibió 3,500 reportes de la ciudadanía que pedía auxilio para resolver alguna situación particular.

Vila Dosal, quien saludó, tocó el hombro y mencionó al súper delegado del gobierno federal en su discurso, Joaquín Díaz Mena, quien es puntero en las encuestas para la candidatura al gobierno de Yucatán por el partido Morena, destacó la coordinación que hay entre el gobierno de México, de Estados Unidos y de Yucatán y pidió a la población que en la temporada de huracanes solo consulten y crean en la información oficial que difunden las dependencias gubernamentales como el SMN, Conagua, Procivy y Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

El avión cazahuracanes recibió visitas en el aeropuerto de Mérida de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde. Luego voló al aeropuerto de Chetumal, Quintana Roo.

Los estudiantes de la Preparatoria 2 de la Universidad Autónoma de Yucatán, Carolina Núñez García, Ana Paula Ricalde Peraza, Juan Sebastián Cool Ramírez y Patricio Rafael Cervantes Arcique, contaron su experiencia sobre la visita que realizaron al avión cazahuracanes de Estados Unidos.

Ellos relataron que la gigantesca aeronave militar, un avión Hércules transformado en laboratorio meteorológico, les causó emoción, buena impresión y admiración no solo por el equipamiento tecnológico, sino por la valentía de los combatientes de huracanes que arriesgan su vida por los demás.

Aprendieron que el avión cazahuracanes que llegó a Mérida entra al “ojo del huracán”, sobrevuela dentro del huracán en sentido de las manecillas del reloj cuando se trata de ciclones tropicales en el hemisferio norte y que una vez posicionado en el centro del vórtice recoge datos mediante una sonda que lanzan al vacío. Recaba información sobre la presión en el centro al nivel del mar, perfil de vientos en la superficie y a nivel del vuelo, registra humedad, temperaturas y mide la altura de la pared del “ojo del huracán”.

Con toda esta información los meteorólogos y especialistas en huracanes pueden diagnosticar la trayectoria del ciclón, la intensidad de sus vientos y saber qué tan destructivo será el fenómeno natural.

Estos estudiantes de la Prepa 2, de segundo y tercer año, fueron de una de las 17 escuelas que invitó la Conagua para que conozcan el avión de 29.3 metros de largo, 11.9 metros de alto y 39.7 metros de ala a ala, peso de casi 70 toneladas y de 4 motores Roll Royce de turbohélice de 4,700 caballos de fuerza cada uno.

“Me emocionó mucho venir, es interesante la forma cómo funciona y cómo manejan los desastres meteorológicos. Me sorprendió mucho la organización de la tripulación que es correcta. Desde que vi afuera el avión me impresionó y cuando entré me impresionó más. Está enorme, adentro tiene todos los detalles y el equipo tecnológico, eso me llamó la atención. Había mucha gente atrás de mí y no pude escuchar todo lo que explicaban, había que darle espacio a otros. No sabía que entra al ‘ojo’ del huracán, me pareció algo curioso que lo hagan, realmente no sé cómo expresarlo, pero por lo que escuché uno está afuera y otro adentro para obtener los datos”, dijo Carolina Núñez.

Equipamiento

Por su parte, Ana Paula Ricalde dijo que “el avión es muy impresionante desde afuera, no es como los comerciales, está más preparado militarmente. Adentro está completo, trae equipos e instrumentos para estudiar los huracanes, que es para lo que se dedican y están entrenados. Sé que el avión y la tripulación entran al ‘ojo’ del huracán, explicaron que va a favor de las manecillas del reloj para estudiar la temperatura, y todo eso, es muy interesante. He entrado a aviones comerciales, pero éste tiene tanto equipamiento”.

“Es muy emocionante e interesante saber para qué sirve cada cosa. Tiene una labor muy importante, la verdad, le tengo respeto y admiración a la tripulación, no solo es saber manejar el avión, de cierta forma es entender cómo funciona este fenómeno natural del huracán; es una mezcla de fuerza y de inteligencia de estas personas, es algo que admiro mucho de ellos”.

Juan Sebastián Cool indicó “la verdad fue una experiencia increíble, es una situación excepcional de que un avión de este calibre venga a Yucatán, esto habla mucho de la cultura de prevención que tenemos y de la importancia que estas actividades tiene para que en la comunidad tenga mayor conciencia, aplaudo este evento”.

“Es increíble la tecnología y todas las herramientas de precisión y el trabajo de calidad que realizan para cubrir las necesidades meteorológicas. Son herramientas que jamás había visto en mi vida, se ve el esfuerzo para construir un avión de este tipo, el uso de materiales, el tamaño, lo que es capaz de hacer la tecnología es increíble. Estar en el ‘ojo del huracán’ implica un riesgo, aunque se tomen las medidas necesarias porque es conocido la fuerza de un ciclón. Se ve la formación profesional de la tripulación, son gente que se arriesga para mantener a salvo a la ciudadanía”.

Patricio Rafael Cervantes: “Fue una visita interesante, ver todo lo que tienen adentro del avión, ver tantos botones y cables, que aunque no sé para qué sirven, ver las computadoras y las pantallas, saber que este avión puede servir para el estudio más preciso de los huracanes es impresionante. Son bastantes los botones y la cablería me impresionó más, porque aunque son muchísimos, saben para que sirve cada uno. La tripulación que entra al huracán, la verdad, se me hace muy valiente de su parte porque los huracanes son muy fuertes, tienen mucho viento poderoso, acercarse a él es algo muy valiente. Más o menos alcancé a oír las explicaciones, que arrojan una cosa y lo ven en la pantalla y radares”.