Suman esfuerzos para combatir la violencia de género

Hace falta transparencia y trabajo en conjunto con diferentes asociaciones e instituciones para erradicar la violencia de género en la Uady, consideró Camila Escalante Martín, una de las participantes en el Laboratorio de Ciudadanía y Cultura de Paz “Violencia de género en instituciones de educación media superior y superior”, que organiza la máxima casa de estudios.

Mientras que Luis Antonio Dzib Ku, otro de los participantes, plantea la necesidad de un trabajo con el género masculino que implica mucho aprender y desaprender, así como entender que es una problemática que atraviesa en todos los ámbitos de la vida cotidiana.

Camila y Luis son dos de las personas que participan en el citado Laboratorio que tendrá como duración una semana, y del que se espera sacar buenos resultados.

Camila Escalante, integrante del colectivo Uady Sin Acoso, consideró que todavía no se ha hecho lo suficiente dentro de la universidad para minimizar o erradicar la violencia de género en la institución, “hace falta mucho por hacer, la universidad no ha sido muy abierta a nuevas ideas, opciones o mecanismos para realizar este tipo de actividades y esa violencia dentro de la institución, se han hecho acciones, se reconoce; sin embargo, no han sido las suficientes”.

Pone como ejemplo el caso del nuevo protocolo que no se aprobó, “han sido oportunidades para que dentro de la universidad se creen espacios más seguros y la universidad se ha negado a ceder para erradicar la violencia en la Uady”.

La activista consideró que hace falta transparencia y más trabajo en conjunto con diferentes asociaciones e instituciones, que no se cierren a la idea de que sólo son cuestiones dentro de la Universidad y que de verdad se abra el diálogo, porque fuera hay también muchas instituciones interesadas en erradicar esta violencia, algunas como el Centro para la Justicia, Democracia e Igualdad (Cejudi) han hecho sus protocolos para crear estos espacios más seguro, pero sin el trabajo en conjunto no se logra la meta.

Ante un caso de violencia no te sientes segura en la universidad al saber que tu propia institución no te va a respaldar o cuidar de ti, al menos no del todo, señaló Camila Escalante Martín, una de las participantes en el Laboratorio de Ciudadanía y Cultura de Paz “Violencia de género en instituciones de educación media superior y superior”, que organiza la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady).

No obstante, considera que acciones como la del Laboratorio, son vitales para ayudar en este tema, “es un espacio muy bueno para trabajar en conjunto desde la institución hasta las instituciones, y sociedad civil, me alegra ver mucha gente de diversos sectores, porque esto te da esa seguridad y respaldo de que hay muchas perspectivas acá y ver autoridades como el rector es importante”.

“Es una referencia de que están abiertos al diálogo, el caso es que del diálogo pasen a las acciones concretas para erradicar esta violencia”.

Por su parte, Luis Antonio Dzib Ku, de Ars Comunidad, una empresa cultural, indica que desde el sector creativo del que forma parte ve que hay todo un camino que organizar, “hay varias organizaciones de la sociedad civil y compañeras que han estado haciendo un trabajo importante”.

“Sin embargo, hay un proceso que implica mucho aprendizaje, y en el género masculino implica mucho aprender y desaprender y entender que es una problemática que nos atraviesa en todos los ámbitos de la vida cotidiana”.

También celebró que se den espacios como el del Laboratorio que permitan poner en común percepciones que se vuelvan acciones, para buscar maneras ordenadas de ir abordando el problema de la violencia de género.

“Hay que pensar que es un vehículo para llevar estas reflexiones a otros sectores de una manera divertida, afable, pero se necesita de este proceso”.

Acciones como la emprendida por la universidad en esta ocasión permiten sumar esfuerzos y no trabajar de una manera desarticulada, dijo.— IRIS CEBALLOs ALVARADO

Igual apuntó que un posible impacto de este Laboratorio puede darse en la ley de derechos culturales que salió hace dos años al incluir estos aspectos del sistema de género.