Carnaval de Mérida desata ''dimes y diretes'' en sesión ordinaria del Cabildo

Dos meses después de haberse llevado, el Carnaval de Mérida fue tema de discusión en la sesión ordinaria de Cabildo, en la que regidores de oposición pidieron la destitución del secretario técnico del Comité Permanente y que la festividad sea organizada por la Dirección de Cultura.

Con esa cantidad se pagarían gastos administrativos y operativos, así como compromisos derivados con la festividad, entre ellos el pago del préstamo de $56.000,000 que el propio Cabildo aprobó el año pasado.

La propuesta no fue bien vista por priistas y los morenistas, que no solo votaron en contra, sino que argumentaron que el subsidio es en realidad una condonación de la deuda.

“Es una simulación y a las cosas hay que llamarlas por su nombre”, dijo el priista.

En respuesta, la regidora panista Alice Patrón Correa habló de los beneficios del Carnaval que no solo registró una asistencia récord, sino también 4,179 empleos directos y una derrama económica estimada de $538.000,000.

Sin embargo, esas cifras no convencieron a priistas y morenistas que debatieron, pues dijeron que el Carnaval ya no funciona y cada vez es más costoso.

Gabriel Barragán, también del PRI, fue quien propuso que desaparezca el comité y que la fiesta la organice la Dirección de Cultura.

Sus compañeras de bancada Ana Gabriela Aguilar Ruiz y María Fernanda Vivas igual se pronunciaron en contra de entregar casi 80 millones de pesos al Comité Permanente del Carnaval.

“Que quede claro que estamos a favor de la fiesta (…) Estamos discutiendo hacia dónde se destinan los recursos que paga nuestra ciudadanía”, dijo la regidora Aguilar, coincidiendo con el morenista Orlando Pérez Moguel, quien resaltó que no se está en contra de que la gente se vaya a divertir.

En la sesión, en la que se recordó la actuación de Shakira, cuando Angélica Araujo fue alcaldesa, y los conciertos masivos en el Zócalo de Ciudad de México, los panistas Ricardo Ascencio Maldonado y Celia Rivas Rodríguez defendieron la propuesta.

Celia Rivas destacó que el Carnaval fue exitoso. “Estoy segura que muchos de aquí ni siquiera estuvieron presentes, no se involucraron, no supieron que se hizo (…) No podemos hablar de lo que no conocemos … para entender las situaciones hay que vivirlas”.

La regidora invitó a sus compañeros a ver las historias que hay detrás del Carnaval para no hablar de manera banal.

Y tras señalar que la gente accedió a conciertos gratuitos que en otras circunstancias no podría, dijo que se le hace un poco irresponsable decir que el Comité del Carnaval no hizo bien los números o que el secretario ejecutivo no hizo bien su trabajo.

Al final de la sesión, el alcalde Renán Barrera Concha señaló que el Carnaval se debate en cada edición “con algunas particularidades, pero prácticamente con las mismos argumentaciones”.

Igual destacó el saldo blanco de la fiesta “que es lo más importante en un evento masivo. Haber tenido eventos con más de un millón 200 mil personas participando y saber que no se perdió un niño, que nadie salió lastimado y que todos pudieron gozar es la gran ganancia. Una muerte no podría justificarse en un evento que está bajo la responsabilidad de un gobierno”.

Luego dijo que el Carnaval siempre será polémico y que el subsidio y el préstamo no es para engañar a nadie.

“Se hace así porque es un evento que su resultado final es difícil de tener prácticamente de lo que puede salir casi al final el saldo de los participantes, y esa es la figura que se utiliza”.

Tras invitar a la gente a participar en las siguientes ediciones recordó que cambiar la sede fue una decisión difícil, pero de alta responsabilidad “hubo mucho dinero en ese entonces y se pagó mucho dinero para que saliera mal. Nos compraron palcos en la primera edición para que se vea vacío, porque se acuerdan que antes se vendían los palcos, y en esa primera edición alguien con mucho dinero o mucho deseo que nos vaya mal compró más de 300 boletos de palcos alrededor de donde estaban las tarimas de los medios de comunicación para que se vea vacío”.