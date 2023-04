INE Yucatán entrega la primera credencial para votar a una persona No Binaria

INE Yucatán entrega en Mérida la primera credencial para votar a una persona No Binaria .

MÉRIDA.- El Instituto Nacional Electoral (INE) hizo entrega en Yucatán de la primera credencial para votar a una persona No Binaria.

Personal de un Módulo de Atención Ciudadana en el poniente de Mérida entregó la primera credencial para votar a una persona que se reconoce como No Binaria la tarde de ayer miércoles 19 de abril.

INE Yucatán entrega primera credencial para votar a persona No Binaria

El vocal ejecutivo de la 03 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Mérida, Agustín Flores Barrera, verificó el proceso de entrega de la primera credencial a una persona No Binaria en Yucatán “como parte de las acciones afirmativas para la inclusión que impulsan el INE Yucatán e INE México”.

Flores Barrera destacó el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en febrero pasado que buscan erradicar cualquier forma de discriminación.

El funcionario reiteró que una persona No Binaria puede solicitar una credencial para votar con fotografía "si el acta de nacimiento de la persona la reconoce como No Binaria”, con lo cual “se modificarán los datos registrados de la credencial” como clave de elector y la Clave Única del Registro de Población (CURP).

En caso contrario, solo se incluirá una X en el campo relativo de sexo, para lo cual solo debe manifestar su identidad como No Binaria: "De esta manera, el INE da un paso más en el ejercicio de los derechos de las personas pertenecientes a la diversidad sexual".

Flores Barrera recordó que la ciudadanía también puede solicitar que el dato de sexo no sea visible en su credencial.

INE entrega la primera credencia a una persona No Binaria

El pasado 22 de marzo, el INE entregó al magistrade de Saltillo, Jesús Ociel Baena Saucedo la primera credencial para votar no binaria, en la cual se coloca una letra “X” en el apartado de sexo, en lugar de alguna de las opciones tradicionales, hombre o mujer.

Además de Baena Saucedo, quien en días pasados obtuvo la primera acta de nacimiento como no binario gracias a un amparo, otras cuatro personas No Binarias recibieron su credencial para votar con el apartado “X” tras tramitarlas el año pasado.

"Presencia no binaria. ¡Y la que credencialice!", gritó Jesús Ociel en el Módulo de Atención Ciudadana de su ciudad junto con las otras cuatro personas no binarias que recibieron su credencial del INE.

Este miércoles 22 de marzo a las 2 de la tarde en el módulo del INE de Plaza Espacio, el magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo, estará recibiendo la primera credencial de elector con casillero no binario en México.

El 22 de febrero de 2023 el Consejo General del INE aprobó la implementación de la letra "X" en las credenciales para votar para garantizar el derecho a la identidad de género de las personas No Binarias.

¿Qué significa ser una persona no binaria?

Ser una persona No Binaria se relaciona con la ‘identidad de género’, que se refiere a la percepción y manifestaciones que tenemos de nuestro propio género, es decir, la manera como nos vemos o el rol de género con el que nos identificamos.

Para entender el género no binario o no binaridad, se debe distinguir entre los conceptos de género y sexo.

El “sexo” se refiere a las características biológicas y fisiológicas de las personas, masculinas o femeninas; por su parte, el “género” se relaciona con los roles o atributos sociales que se asigna a los dos sexos, el ser “hombre” o “mujer”.

Sin embargo, las identidades no binarias no se identifican con ninguno de los dos géneros tradicionales o su identidad asignada al nacer, es decir, no se reconocen como “hombre” o “mujer”, independientemente de sus características biológicas.

Actualmente existen diversos tipos de géneros no binarios.

Agénero : Carecen de una identidad de género o tienen una identidad neutral.

: Carecen de una identidad de género o tienen una identidad neutral. Bigénero : Tener dos identidades o expresiones de género distintas, ya sea simultáneamente o en momentos diferentes.

: Tener dos identidades o expresiones de género distintas, ya sea simultáneamente o en momentos diferentes. Género fluido : “Moverse” entre dos o más identidades de género.

: “Moverse” entre dos o más identidades de género. No binario : Término comúnmente utilizado para todas las identidades o expresiones de género fuera del binario masculino / femenino.

: Término comúnmente utilizado para todas las identidades o expresiones de género fuera del binario masculino / femenino. Tercer género: Una identidad o expresión de género no definida en el binario de género masculino / femenino.

Por su parte, cisgénero se refiere a personas cuyo género coincide con su sexo al nacer (sexo masculino - hombre / sexo femenino - mujer).