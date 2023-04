Adán Augusto López se reúne en Mérida con políticos y empresarios

Para cumplir con una reunión pendiente con empresarios y miembros de la sociedad civil, entre los que se vio a ex funcionarios priistas y senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, se encuentra en Mérida.

Sin embargo, el funcionario federal, una de las "corcholatas" del presidente Andrés Manuel López Obrador en busca de sucederlo, dejaría la ciudad hoy mismo, pues luego de la reunión viajará a Mazatlán a otro evento.

Antes de entrar a la reunión en la hacienda San Juan Opichén, como a las 14 horas, el secretario de Gobernación ofreció una breve, improvisada conferencia de prensa en la que reiteró que siguen trabajando para la ampliación del Puerto de Altura de Progreso, entre otras obras en las que trabajan coordinadamente los gobiernos federal y estatal.

Adán Augusto López ve a Mauricio Vila como posible candidato a Presidente

Consideró como una posibilidad que Mauricio Vila Dosal, gobernador de Yucatán, pueda ser uno de los candidatos presidenciables y que el mismo secretario pudiera estar en la encuesta final de su partido Morena.

Entre los priistas que se vio llegar a la reunión se encuentran la ex alcaldesa de Mérida Angélica Araujo Lara, el candidato perdedor a la gubernatura Mauricio Sahui Rivero, el ex candidato perdedor a la alcaldía de Mérida Nerio Torres Arcila, la ex diputada Elsy Sáenz, los hermanos ex alcaldes de Uman y ex diputados locales Enrique y José Castillo Ruz, así como simpatizantes del ex candidato perdedor a la alcaldía de esta ciudad Víctor Caballero Durán.

Por los empresarios se vio a Jorge Charruf Cáceres, ex presidente de la Canacintra, y otros ex líderes empresariales, así como a la senadora experredista, expriista, ex del PVEM y hoy de Morena Veronica Camino y a su hoy compañero de bancada y expanista Raúl Paz Alonzo.